Raj Thackeray : राज ठाकरेंना मोठा दिलासा, १८ वर्षे जुन्या प्रकरणात निर्दोष मुक्तता

रेल्वे भरतीत परप्रांतियांविरोधात मनसेकडून २००८मध्ये आंदोलन करण्यात आलं होतं .२००८मध्ये कल्याण स्थानकात मनसैनिकांकडून परप्रांतियांना मारहाण करण्यात आली होती. या आंदोलनात परप्रांतियांना मारहाण झाल्याचा आणि रेल्वेचं नुकसान केल्याचं म्हणत राज ठाकरे यांच्याविरोधात गंभीर आरोप करण्यात आले होते. राज ठाकरे यांनी मनसैनिकांना भडकावणारे भाषण केल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. मात्र कोर्टाने राज ठाकरे यांची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केलीय. राज ठाकरेंसह इतर आरोपींनाही या प्रकरणातून निर्दोष मुक्त करण्यात आलं आहे. .वकिलांनी दिलेल्या मातीनुसार, रेल्वे आंदोलन प्रकरणी आरोपी नंबर एक ते ७ मनसेचे कार्यकर्ते होते. यांच्यावर प्रत्यक्ष मारहाणीचा आरोप होता. त्याबाबत कोर्टाने म्हटलं की, सरकारने जे पुरावे दिले त्यात आरोपी प्रत्यक्ष हजर होते, किंवा त्यांनी मारहाण केली, किंवा ते मनसे कार्यकर्ते होते याचाही पुरावा नाही. परप्रांतीय परीक्षेसाठी आले होते याचाही पुरावा सरकारला देता आला नाही. राज ठाकरेंचं भाषण आणि आंदोलन, मारहाण याचाही संबंध स्पष्ट करता आला नाही..सरकारने प्रयत्न केले पण जी सीडी होती त्याला कवडीचीही किंमत देता येणार नाही हे न्यायालयाचे शब्द आहेत. पुरावा कायद्याला अभिप्रेत असणारा हवा असंही न्यायालयाने म्हटलं. सीडी हे प्रकरण कपोलकल्पित असल्याचंही न्यायालयाने म्हटल्याचं वकिलांनी सांगितलं..तब्बल १८ वर्षांनी राज ठाकरे यांना दिलासा मिळाला. राज ठाकरे यांना अडकवण्याचा प्रयत्न झाला पण कोणतीही गोष्ट सिद्ध झाली नाही. त्यामुळे राज ठाकरे यांच्यास मनसैनिकांची निर्दोष सुटका कोर्टाने केली. ठाणे कोर्टात या प्रकरणी आज सुनावणी पार पडली. पुराव्याअभावी राज ठाकरे यांची निर्दोष सुटका केली. २००८ मध्ये राज ठाकरे यांनी जोरदार आंदोलन केलं होतं. त्यावेळी परप्रांतियांना मारहाण, रेल्वेचं नुकसान केल्याचा आरोप राज ठाकरे यांच्यासह मनसैनिकांवर होता.राज ठाकरे यांना अडकवण्यासाठी हा कट रचला होता असा आरोप आता मनसैनिक करत आहेत.