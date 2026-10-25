Raj Thackeray Documentary : डॉक्युमेंट्रीवरून राज ठाकरेंची पोस्ट चर्चेत; ३६ मिनीट १६ सेकंदाच्या व्हिडिओत नेमकं काय? मुंबई पोलिसांच्या विनंतीनंतर राज ठाकरे काय म्हणाले

Raj Thackeray Latest News : गौतम अदानी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संबंधांवर भाष्य करणारी सबीर भाटिया यांची डॉक्युमेंट्री सोशल मीडियावरून हटवणार असल्याचे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी जाहीर केले आहे. मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या विनंतीचा मान राखून हा निर्णय घेत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, अदानी समूहाच्या कथित एकाधिकारशाहीविरोधातील लढा सुरूच राहणार असल्याचे सांगत त्यांनी या प्रकरणावरून राजकीय वातावरण तापवले आहे..राज ठाकरे यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये संबंधित डॉक्युमेंट्रीला ट्विटरवर ४८ लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाल्याचा दावा केला. फेसबुकवरही या डॉक्युमेंट्रीला मोठा प्रतिसाद मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले. हा विषय जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा आपला उद्देश साध्य झाल्याचेही त्यांनी म्हटले..‘व्यक्तीला नाही, एकाधिकारशाहीला विरोध’अदानी यांना वैयक्तिक विरोध नसून कोणत्याही उद्योगसमूहाच्या एकाधिकारशाहीला विरोध असल्याची भूमिका राज ठाकरे यांनी पुन्हा मांडली. देशातील अनेक उद्योगपती मोठे व्हावेत, त्यातून रोजगारनिर्मिती व्हावी आणि भारतीय उद्योगांनी जागतिक स्तरावर विस्तार करावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. मात्र, एका उद्योगपतीला झुकते माप दिल्यामुळे देशाच्या हिताला धोका निर्माण होत असेल, तर त्याला विरोध कायम राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.जानेवारी २०२६ मध्ये मुंबईतील शिवतीर्थावर केलेल्या सादरीकरणाचाही त्यांनी उल्लेख केला. त्या वेळी अदानी समूहाच्या विस्तारावर आणि कथित एकाधिकारशाहीवर भाष्य केले होते. त्या सादरीकरणातील काही चित्रफिती सबीर भाटिया यांच्या डॉक्युमेंट्रीमध्ये वापरण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले..Raj Thackeray: 'हा लोकशाहीचा खुन आणि बलात्कारच', व्हायरल ऑडिओ क्लिपवर राज ठाकरेंचा घणाघात; ट्विट करत म्हणाले....वनजमिनींच्या मुद्द्यावरून सरकारवर टीकाभीमाशंकर परिसरातील काहीशे हेक्टर वनजमीन गुजरातमधील टोरेंट कंपनीला देण्याच्या कथित हालचालींचा उल्लेख करत राज ठाकरे यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारवर टीका केली. महाराष्ट्रातील वनजमिनी ठरावीक उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी दिल्या जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. महाराष्ट्रातील खासदार, आमदार आणि मंत्र्यांनी या मुद्द्यावर आवाज उठवावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली..‘पोस्ट हटवणार; पण लढा सुरूच राहणार’डॉक्युमेंट्रीला मिळालेल्या मोठ्या प्रतिसादामुळे संबंधितांना अस्वस्थता निर्माण झाल्याचा दावा राज ठाकरे यांनी केला. मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या माध्यमातून ही डॉक्युमेंट्री हटवण्याची विनंती करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबई आणि महाराष्ट्र पोलिसांविषयी आदर असल्याने आयुक्तांच्या विनंतीचा मान राखून पोस्ट हटवत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.मात्र, जानेवारी २०२६ मध्ये शिवतीर्थावर केलेले सादरीकरण सोशल मीडियावर कायम राहणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अदानी समूहाच्या कथित एकाधिकारशाहीविरोधातील भूमिका कायम असून, या विषयावर जनजागृती करण्याचा प्रयत्न पुढेही सुरू राहील, असे राज ठाकरे यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या या पोस्टमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.