मुंबई

Raj Thackeray Documentary : डॉक्युमेंट्रीवरून राज ठाकरेंची पोस्ट चर्चेत; ३६ मिनीट १६ सेकंदाच्या व्हिडिओत नेमकं काय? मुंबई पोलिसांच्या विनंतीनंतर राज ठाकरे काय म्हणाले

Sabeer Bhatia Documentary : राज ठाकरे यांनी नरेंद्र मोदी आणि गौतम अदाणी यांच्यावरील ३६ मिनिटांची डॉक्युमेंट्री पोस्ट केली होती. मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या विनंतीनंतर पोस्ट हटवताना त्यांनी काय भूमिका मांडली? जाणून घ्या.
Raj Thackeray Documentary

Raj Thackeray Documentary

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Raj Thackeray Latest News : गौतम अदानी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संबंधांवर भाष्य करणारी सबीर भाटिया यांची डॉक्युमेंट्री सोशल मीडियावरून हटवणार असल्याचे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी जाहीर केले आहे. मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या विनंतीचा मान राखून हा निर्णय घेत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, अदानी समूहाच्या कथित एकाधिकारशाहीविरोधातील लढा सुरूच राहणार असल्याचे सांगत त्यांनी या प्रकरणावरून राजकीय वातावरण तापवले आहे.

Loading content, please wait...
Narendra Modi
Raj Thackeray
mns
Adani
MNS Chief Raj Thackeray
MNS movement
viral video
Raj Thackeray criticism
Marathi News Esakal
www.esakal.com