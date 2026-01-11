२०१४पासून अदानीकरण! हे बघून भीती वाटली नाही तर निवडणूक न लढलेली बरी; राज ठाकरेंनी दाखवले VIDEO

शिवाजी पार्कवर ठाकरे बंधूंच्या संयुक्त सभेत राज ठाकरे यांनी सुरुवातीला भाषण करत पुन्हा एकदा त्यांच्या स्टाइलने लाव रे तो व्हिडीओ म्हणत भाजपवर निशाणा साधला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सत्ता आल्यापासून देशात अदानी उद्योग समुह कसा आणि किती वाढला हेच त्यांनी व्हिडीओच्या माध्यमातून दाखवलं. मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळं करण्याचं आणि गुजरातला जोडण्याचं षडयंत्र कसं राबवलं जातंय यावरूनही राज ठाकरे यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. अदानींबाबत बोलताना राज ठाकरे म्हणाले की, आज मी जे इथं दाखवणार आहे ते पाहून तुम्हाला भिती वाटली नाही तर निवडणूक न लढवलेलं बरे..राज ठाकरेंनी म्हटलं की, अख्खी मुंबई, महाराष्ट्र, देश विकायला काढलाय. आपल्यासमोर काय वाढून ठेवलंय याचा अंदाजही नाहीय. २०२४ मध्ये एक व्यक्ती भेटली, लोकसभेच्या निवडणुका झाल्यानंतर. त्याने जे सांगितलं माझी टीम कामाला लागली. जे काय घडलंय ते आज मी दाखवणार आहे. आज जे दाखवतोय ते पाहून भिती नाही वाटली तर निवडणुकी न लढवलेल्याच बरं आहे. फक्त २०१४ मध्ये जेव्हा मोदी पंतप्रधान झाले तेव्हापासून सुरूय..भाजपनं केलं की अमर प्रेम, आम्ही केलं की लव्ह जिहाद का? काँग्रेस, एमआयएमशी युतीवरून ठाकरे बंधूंचा प्रहार.मला २०२४ मध्ये हे कळलं आणि धक्का बसायला लागला. हिंदी, इंग्रजी चॅनेल सगळं सगळं ब्लॉक करून टाकलंय. काही दाखवलं की वरून कॉल येतो. मी फक्त भारताचा नकाशा दाखवतो २०१४ चा. 2014 ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गौतम अदानी कुठं होते? पुढचं फक्त बघत रहा, २०२४-२५ ला गौतम अदानी कुठं आहेत? फक्त सरकारच्या आशीर्वादाने हे घडलं असल्याचा आरोपही राज ठाकरे यांनी केला..उद्धव ठाकरे यांनी देशात अदानीकरण सुरू असल्याची टीका केली. ते म्हणाले की, हे सगळं अदानीकरण चाललंय. आमची मुंबई, मुंबादेवीच्या नावावरून तिचं नाव मुंबई ठेवलीय. आता मला भीता वाटते की मुंबईचं परत बॉम्बे करण्याचा डाव त्यांच्या मनात आहे की काय. खरंतर अन्नामलाई आला त्याला धन्यवाद द्यायचंय. तो नकळत भाजपच्या मनातलं काळ बोलून गेला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.