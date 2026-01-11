मुंबई

२०१४पासून अदानीकरण! हे बघून भीती वाटली नाही तर निवडणूक न लढलेली बरी; राज ठाकरेंनी दाखवले VIDEO

Shivsena MNS Rally : देशात २०१४ ला नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून अदानी उद्योग समूह कसा आणि किती वाढला हे राज ठाकरे यांनी व्हिडीओमधून दाखवलं. तर उद्धव ठाकरे यांनी देशात अदानीकरण सुरू असल्याचं म्हटलं.
शिवाजी पार्कवर ठाकरे बंधूंच्या संयुक्त सभेत राज ठाकरे यांनी सुरुवातीला भाषण करत पुन्हा एकदा त्यांच्या स्टाइलने लाव रे तो व्हिडीओ म्हणत भाजपवर निशाणा साधला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सत्ता आल्यापासून देशात अदानी उद्योग समुह कसा आणि किती वाढला हेच त्यांनी व्हिडीओच्या माध्यमातून दाखवलं. मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळं करण्याचं आणि गुजरातला जोडण्याचं षडयंत्र कसं राबवलं जातंय यावरूनही राज ठाकरे यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. अदानींबाबत बोलताना राज ठाकरे म्हणाले की, आज मी जे इथं दाखवणार आहे ते पाहून तुम्हाला भिती वाटली नाही तर निवडणूक न लढवलेलं बरे.

