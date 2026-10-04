Raj Thackeray : लोकसभेनंतर 6 महिन्यांत 40 ते 60 लाख मतदार कसे वाढले? राज ठाकरेंचा निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप; महाराष्ट्रातील 'एसआयआर' रद्द करण्यावरही भाष्य

मुंबई : “आजचा मोर्चा कशासाठी आहे, हे सर्वांना माहिती आहे. मी २०१७-१८ पासून मतचोरीचा मुद्दा मांडत आलोय. त्यावेळी सोनिया गांधी आणि ममता बॅनर्जी यांची भेट घेऊन मतदान यंत्रे, मतदार याद्या आणि निवडणूक प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नसेल, तर निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याची भूमिकाही मी त्यावेळी मांडली होती. त्या वेळी मी काय सांगत होतो, हे आता सर्वांना समजू लागले आहे,” असे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी म्हटले..महाराष्ट्रातील ‘मतदारयादीचा विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रम’ (एसआयआर) पूर्णपणे रद्द करावा आणि यापुढे मतदान बॅलेट पेपरवरच घ्यावे, अशी आग्रही मागणी राज ठाकरे यांनी केली..मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाला (एसआयआर) विरोध, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी तसेच निवडणूक आयोगाच्या कारभाराच्या निषेधार्थ शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत ‘विराट गर्जना मोर्चा’ काढण्यात आला. महापालिकेसमोर या मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले. यावेळी राज ठाकरे यांनी निवडणूक प्रक्रियेवरून सरकार आणि निवडणूक आयोगावर जोरदार टीका केली..Ladki Bahin September Installment : लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी! सप्टेंबरचा हप्ता 'या' दिवशी खात्यात होणार जमा; 1 कोटी 66 लाख महिलांची प्रतीक्षा संपणार.‘महाराष्ट्रात ४० ते ६० लाख मतदार कसे वाढले?’“२०२४ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि शिंदे गटाला स्पष्ट बहुमत मिळाले. मात्र, निवडणुकीनंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात जल्लोषाचे वातावरण नव्हते. उलट सर्वत्र शांतता होती. लोकसभा निवडणुकीनंतर अवघ्या सहा महिन्यांत महाराष्ट्रात ४० ते ६० लाख मतदार वाढले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मतदारसंख्या कशी वाढली?” असा सवाल राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला..“राज्यात दणादण मतदारसंख्या वाढत आहे. 40 ते 60 लाख मतदार वाढले. 2024 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीदरम्यान मतदारसंख्या वाढली. आता या सगळ्या गोष्टी उघड झाल्या आहेत,” असा आरोपही राज ठाकरे यांनी केला. “आम्हाला कुठलाही राग नाही की, तुम्ही सत्तेत बसला आहात. या देशातील मतदारांनी ठरवावे की कोणाला सत्तेवर बसवायचे. मात्र, भाजपने दोन कोटी लोकांची नावे मतदार यादीतून बाहेर काढली,” असा गंभीर आरोप राज ठाकरे यांनी केला. मतदार यादीतील कथित अनियमितता आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावरून ठाकरे बंधूंनी मुंबईत शक्तिप्रदर्शन केले असून, या मोर्चामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले आहे..‘उद्या सत्ता बदलली तर तुम्ही कुठे जाणार?’सत्तेच्या या पद्धतीचा भविष्यात चुकीचा पायंडा पडण्याचा धोका असल्याचेही राज ठाकरे यांनी सांगितले. “आज भाजप सत्तेत आहे. उद्या दुसरा पक्ष सत्तेत आला आणि भाजपने ज्या पद्धतीने सत्ता राबवली, त्याच पद्धतीने त्याने कारभार केला तर तुम्ही कुठे जाणार?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास कायम ठेवण्यासाठी मतदार याद्यांमधील पारदर्शकता आणि मतदान पद्धतीबाबत स्पष्टता आवश्यक आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील एसआयआर प्रक्रिया रद्द करून बॅलेट पेपरवर मतदान घेण्याची मागणी राज ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.