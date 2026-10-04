मुंबई

Raj Thackeray : लोकसभेनंतर 6 महिन्यांत 40 ते 60 लाख मतदार कसे वाढले? राज ठाकरेंचा निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप; महाराष्ट्रातील 'एसआयआर' रद्द करण्यावरही भाष्य

Raj Thackeray Leads Thackeray Brothers’ Protest in Mumbai : निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास कायम ठेवण्यासाठी मतदार याद्यांमधील पारदर्शकता आणि मतदान पद्धतीबाबत स्पष्टता आवश्यक आहे.
Raj Thackeray Garjana Morcha Mumbai against Election Commission and Gyanesh Kumar

Raj Thackeray Garjana Morcha Mumbai against Election Commission and Gyanesh Kumar

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बाळकृष्ण मधाळे
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मुंबई : “आजचा मोर्चा कशासाठी आहे, हे सर्वांना माहिती आहे. मी २०१७-१८ पासून मतचोरीचा मुद्दा मांडत आलोय. त्यावेळी सोनिया गांधी आणि ममता बॅनर्जी यांची भेट घेऊन मतदान यंत्रे, मतदार याद्या आणि निवडणूक प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नसेल, तर निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याची भूमिकाही मी त्यावेळी मांडली होती. त्या वेळी मी काय सांगत होतो, हे आता सर्वांना समजू लागले आहे,” असे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी म्हटले.

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Raj Thackeray
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