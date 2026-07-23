मुंबई

Raj and Uddhav Thackeray: "मोदींना विद्यार्थ्यांशी बोलायला कमीपणा वाटतो का?"; राज-उद्धवांचा सरकारवर घणाघात, 26 जुलैला मुंबईत मोर्चा

Raj Thackeray and Uddhav Thackeray Announce Joint Mumbai Rally on July 26 : नीट पेपरफुटी, विद्यार्थ्यांवरील कथित अत्याचार आणि विविध मुद्द्यांवर राज ठाकरे व उद्धव ठाकरे यांनी 26 जुलै रोजी मुंबईत संयुक्त शक्तीप्रदर्शन मोर्चाची घोषणा करत केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली.
Raj Thackeray Uddhav Thackeray Rally

Raj Thackeray Uddhav Thackeray Rally

esakal

Sandip Kapde
Updated on

नीट पेपरफुटी प्रकरण, विद्यार्थ्यांवरील कथित मारहाण आणि विविध सार्वजनिक प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर मनसे प्रमुख राज ठाकरे आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी २६ जुलै रोजी मुंबईत शक्तीप्रदर्शन मोर्चा काढणार असल्याची घोषणा केली. शिवाजी पार्क ते सिद्धीविनायक मंदिर असा हा मोर्चा रविवारी काढण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

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