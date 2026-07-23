Raj and Uddhav Thackeray: "मोदींना विद्यार्थ्यांशी बोलायला कमीपणा वाटतो का?"; राज-उद्धवांचा सरकारवर घणाघात, 26 जुलैला मुंबईत मोर्चा

नीट पेपरफुटी प्रकरण, विद्यार्थ्यांवरील कथित मारहाण आणि विविध सार्वजनिक प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर मनसे प्रमुख राज ठाकरे आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी २६ जुलै रोजी मुंबईत शक्तीप्रदर्शन मोर्चा काढणार असल्याची घोषणा केली. शिवाजी पार्क ते सिद्धीविनायक मंदिर असा हा मोर्चा रविवारी काढण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..नीट प्रकरणावर सरकारवर निशाणाराज ठाकरे यांनी नीट पेपरफुटी प्रकरणावरून केंद्र सरकारवर टीका करत विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला. दिल्लीत नीट पेपरफुटी प्रकरणावरून विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू असून, अभिजित दिपके यांच्या नेतृत्वाखाली देशभर आंदोलन सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले. भाजप विरोधात असताना अनेक मंत्र्यांचे राजीनामे मागितले गेले होते, तसेच २६/११ हल्ल्यानंतर तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी एका वक्तव्याच्या पार्श्वभूमीवर राजीनामा दिल्याची आठवणही त्यांनी करून दिली..नीट पेपरफुटीची ही तिसरी घटना असल्याचा दावा करत त्यांनी सुरुवातीपासूनच नीट परीक्षेला विरोध असल्याचे सांगितले. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कथित मारहाणीमुळे हा मुद्दा थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपर्यंत पोहोचल्याचे ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी यासंदर्भात ट्वीट केले असले तरी त्याला महत्त्व नसल्याची टीकाही त्यांनी केली..विद्यार्थ्यांच्या संतापाचा मुद्दाविद्यार्थ्यांना नीट परीक्षेसाठी किती अभ्यास करावा लागतो, हे त्यांनाच विचारावे, असे सांगताना राज ठाकरे म्हणाले की, यापूर्वी शेतकरी आत्महत्या करत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते आणि आता नीटमुळे विद्यार्थी आत्महत्येच्या मार्गावर जात असल्याचे चित्र दिसत आहे. हा संताप केवळ परीक्षेपुरता नसून संपूर्ण व्यवस्थेविरोधातील असल्याचे त्यांनी नमूद केले. विद्यार्थ्यांबरोबरच त्यांच्या पालकांनाही या परिस्थितीचा त्रास सहन करावा लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले..Raj Thackeray: राज ठाकरेंनी केली फडणवीसांची मिमिक्री; RJ Malishkaची आठवण, 'मिसिंग लिंक'वरून धारेवर धरलं.२६ जुलैला शक्तीप्रदर्शनदेशातील सर्वात महत्त्वाच्या शहरातून केंद्र सरकारपर्यंत विद्यार्थ्यांचा आवाज पोहोचावा, यासाठी २६ जुलै रोजी मोठा मोर्चा काढला जाणार असल्याचे राज ठाकरे यांनी सांगितले. शिवाजी पार्क ते सिद्धीविनायक मंदिर असा हा मोर्चा असेल. सरकारला सद्बुद्धी मिळावी, अशी प्रार्थना देखील करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.यावेळी त्यांनी सरन्यायाधीशांवरही टीका करत, "मला वेळ नाही असे सांगणाऱ्यांमुळेच ही परिस्थिती निर्माण झाली असून आता त्याकडे त्यांनी लक्ष द्यायला नको का?" असा सवाल उपस्थित केला..मुंबई पोलिसांच्या व्हायरल व्हिडिओवर प्रश्नमुंबई पोलिसांचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत असल्याचा उल्लेख करत राज ठाकरे यांनी, "एखाद्या मुलाच्या खिशात ५० ग्रॅम पावडर टाकू," असे त्यात म्हटले जात असल्याचा दावा केला. "मुंबई पोलिस आता पावडर विकत आहेत का?" असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला..उद्धव ठाकरेंची सरकारवर टीकाउद्धव ठाकरे यांनी हा विषय केवळ नीट परीक्षेपुरता मर्यादित नसल्याचे सांगितले. सरकारच्या निर्णयांमुळे प्रभावित झालेले अनेक नागरिक आंदोलनात सहभागी होत असल्याचे ते म्हणाले. दिल्लीत अनेक मुलींना मारहाण झाल्याचा उल्लेख करत त्यांनी न्यायालय आणि सरकारवर टीका केली. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष दिले जात नसल्याचा आरोप करत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थ्यांशी चर्चा करण्यास कमीपणा का वाटतो, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.विद्यार्थ्यांमध्ये सरकारविरोधात मोठा संताप असून त्याला वाट करून देण्यासाठी हा मोर्चा काढला जात असल्याचे उद्धव ठाकरे म्हणाले. आंदोलन बिघडवण्याचा काही जण प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करत त्यांनी, वर्दी नसलेले लोक लाठीचार्ज करत असल्याचा दावा केला. तसेच आंदोलन मोडून काढण्यासाठी पाकिस्तानमधून गुंड आणले का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. पोलिसांच्या वेशात असलेल्या गुंडांवर पंतप्रधान मोदी कारवाई करणार का, असा सवाल करत त्यांनी रविवारी होणाऱ्या मोर्चात देशाची ताकद दाखवली जाईल, असे सांगितले..Uddhav Thackeray: केंद्र सरकारपेक्षा इंग्रज चांगले होते: उद्धव ठाकरेंची टीका; सत्ताधाऱ्यांच्या डोक्यात सत्तेची हवा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.