Raj Thackeray : ठाकरे बंधूंकडून जाहीरनामा प्रकाशित, राज ठाकरे २० वर्षांनंतर शिवसेना भवनात; सांगितली जुनी आठवण, नेमकं काय म्हणाले?

MNS chief Raj Thackeray visited Shiv Sena Bhavan after nearly 20 years : मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी ठाकरे बंधू सज्ज झाले आहेत. या निवडणुकीसाठी आज त्यांचा संयुक्त जाहीरनामादेखील प्रकाशित करण्यात आला आहे. शिवसेना भवनात आज राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत घेत हा जाहीरनामा प्रकाशित केला आहे. विशेष म्हणजे यासाठी जवळपास २० वर्षांनंतर राज ठाकरे शिवसेना भवनात दाखल झाले. त्यावेळी बोलताना त्यांनी जुनी आठवण देखील सांगितली. .राज ठाकरे म्हणाले, आज बऱ्याच वर्षांनी शिवसेना भवनात आलो आहे. जुन्या शिवसेना भवनाशी अनेक आठवणी जुळल्या आहेत. १९७७ साली शिवसेना भवनावर दगडफेक झाली होती. तेव्हा देखील मी इथे होतो. अशा अनेक जुन्या आठवणी आहेत. पण आता मला जुन्या आठवणीत रमायचं नाही, अशी प्रतिक्रिया राज ठाकरे यांनी दिली. .Uddhav Thackeray: जनतेच्या मनात जे आहे तेच होणार, आम्ही…; ठाकरे बंधूंच्या युतीवर उद्धव ठाकरे सकारात्मक, आतुरता फक्त घोषणेची .पुढे बोलताना ते म्हणाले, आज शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस ( शरद पवार पक्ष ) संयुक्त जाहीरनामा प्रसिद्ध करतो आहे. दोन दिवसांपूर्वी अमित ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांनी जाहीरनाम्यात काय आहे, याबाबत सांगितलं आहे. आज आम्ही अधिकृत प्रकाशित करत आहे. असंही त्यांनी सांगितलं. .यावेळी बोलताना राज ठाकरे यांनी संजय राऊतांच्या विधानावरून त्यांची फिरकीही घेतली. संजय राऊत यांनी राज ठाकरे २० वर्षांनी शिवसेना भवनात आले असं म्हटलं. त्यावर बोलताना, मला २० वर्षांनी सुटून आल्यासारखं वाटतं आहे. असं गमतीशीर उत्तर त्यांनी दिलं. तसेच इथे आलेल्या सगळ्यांचं मी स्वागत करतो. नवीन शिवसेना भवन मी पहिल्यांदाच पाहतो आहे, असंही राज ठाकरे यांनी सांगितलं. .Raj Thackeray Uddhav Thackeray : ठाकरे विरुद्ध ठाकरे! राज–उद्धव वादाची ठिणगी नेमकी कधी पडली?.तत्पूर्वी उद्धव ठाकरे यांनी राज ठाकरे यांचं शिवसेना भवनात स्वागत केलं. उद्धव ठाकरे म्हणाले, २० वर्षांनी राज इथे आला याचा आनंद आहे. नवचैतन्य संपूर्ण महाराष्ट्रात सळसळतं आहे. शिवशक्तीचा वचननामा आम्ही सादर करतो आहोत. शरद पवारांचा पक्ष आणि आम्ही आमचा हा संयुक्त वचननामा आहे. राज्यात झुंडशाही सुरु झाली आहे, लोकशाही संपली आहे, अशी टीकाही उद्धव ठाकरे यांनी केली.