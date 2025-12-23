Thackeray Brothers Alliance : जागावाटप पूर्ण, कोणत्याही क्षणी ठाकरे बंधूंच्या युतीची घोषणा; राजकीय घडामोडींना वेग, महत्त्वाची अपडेट समोर...

Raj-Uddhav Thackeray Brothers Alliance Finalised : राज्यातील २९ महानगरपालिकेच्या निवडणुकांची घोषणा झाली असून आजपासून अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे राज्यातील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. महत्त्वाचं म्हणजे राज्यात शिवसेना ठाकरे गट आणि मनसे यांच्यातील युतीची देखील जोरदार चर्चा सुरु आहे. याबाबतच आता महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी याबाबत माहिती दिली. .संजय राऊत यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना त्यांनी शिवसेना ठाकरे गटात आणि मनसे यांच्यातील युतीबाबत महत्त्वाची माहिती दिली. याबाबत आज किंवा उद्या घोषणा लवकरच होईल, असं त्यांनी सांगितलं. तसेच जागा वाटपाची चर्चा पूर्ण झाली असून आता केवळ औपचारिक घोषणा बाकी आहे. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे दोघेही या युतीची घोषणा करतील, अशी माहितीही त्यांनी दिली..ठाकरे बंधुंच्या युतीचा मुहूर्त ठरला? 'या' तारखेला अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता, राज ठाकरे-संजय राऊतांच्या बैठकीत काय झाली चर्चा? .संजय राऊत म्हणाले, शिवसेना आणि मनसेची युती होईल, याबाबत कोणालाही शंका नाही. मुंबईत आणि इतर मनपात दोन्ही पक्षाच कार्यकर्ते सोबत आहेत. कार्यकर्त्यांचं मनोमिलन झालं आहे. त्यांचा उत्साह आम्ही स्वत: अनुभवतो आहे. शिवसेना आणि मनसे युती यापूर्वीच झाली आहे. जागावाटपावरील चर्चा काल रात्री पूर्ण झाली. राज आणि उद्धव ठाकरे एकत्र येऊन घोषणा करणं बाकी आहे. ती आज करायची की उद्या यावर लवकरच निर्णय घेऊ..ठाकरे बंधू दाखवणार ताकद! युतीबाबत संजय राऊतांनी दिली मोठी माहिती, घोषणेची वेळ ठरली.पुढे बोलताना ते म्हणाले, जागावाटपाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मला माहिती आहे की आजपासून अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली आहे. आता आम्हाला कामाला लागायचं आहे. जागावाटपाचा प्रश्न सुटला आहे. सात ते आठ ठिकाणांचं जागावाटप करायचं होतं. त्यामुळे आम्हाला वेळ लागला. अशावेळी दोन्ही बाजुच्या कार्यकर्त्यांच्या भावना समजून घेतल्या जातात. पण आता प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. थोड्यावेळात मी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांची भेट घेणार आहे. या बैठीत युतीच्या घोषणेबाबत निर्णय घेतला जाईल, असंही राऊत यांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.