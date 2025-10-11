मुंबई

Rajan Vichare: अधिकाऱ्यांच्या घराबाहेर आंदोलन करू! ‘बोगस मतदारां’च्या समावेशाबाबत विचारे यांचा इशारा

Maharashtra Politics: आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बोगस मतदाराबाबत राजन विचारे यांनी टीकास्त्र सोडले आहे. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांच्या घराबाहेर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
ठाणे : आगामी ठाणे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अधिकाऱ्यांना सज्जड दम दिला आहे. लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे महापालिका निवडणुकीसाठी मतदारांच्या यादीत बोगस (खोटी) नावे टाकण्याचा प्रयत्न झाल्यास, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या घराबाहेर जाऊन आंदोलन करण्याचा इशारा शिवसेना ठाकरे गटाचे माजी खासदार राजन विचारे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.

