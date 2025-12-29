Raju Patil: दिव्यात जागावाटपावर हालचाली! नाराज भाजप इच्छुक मनसेच्या संपर्कात, राजू पाटील यांचा दावा

डोंबिवली : कल्याण–डोंबिवली महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दिवा आणि 14 गावांमध्ये राजकीय हालचालींना वेग आला असून, मनसेकडून जागावाटप आणि उमेदवारीबाबत स्पष्ट भूमिका मांडण्यात आली आहे. मनसे नेते राजू पाटील यांनी दिव्यात तीन पॅनलमधून 5 जागा मागितल्याचे सांगत, त्यापैकी एक-दोन जागांवर आमचे प्रयत्न सुरू असल्याचे स्पष्ट केले. काही जागांवर शिवसेनेचे विद्यमान नगरसेवक असल्याने त्यांना पुन्हा तिकीट देण्यात आले आहे. त्यामुळे भाजपमधील अनेक होतकरू इच्छुक नाराज झाले असून ते मनसेच्या संपर्कात असल्याचा दावा त्यांनी केला..“गेल्या दहा वर्षांत निवडणूक झाली नसल्याने अनेक तरुण कार्यकर्त्यांनी नगरसेवक होण्याच्या इच्छेने सातत्याने काम केले आहे. मात्र तिकीट न मिळाल्याने ते नाराज आहेत. ते आमच्या संपर्कात असले तरी सर्वप्रथम आमचे जुने सहकारी आणि निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना न्याय मिळेल, याचा आम्ही विचार करतो,” असे राजू पाटील यांनी स्पष्ट केले..Mumbai Traffic: मुंबईकरांची कोंडीतून सुटका कधी? वाहतुकीचा विषय जाहीरनाम्यात घ्यावा, वाहतूकतज्ज्ञांची मागणी.दिवा तसेच 14 गावांच्या पॅनलमध्ये मनसे उमेदवार देत असल्याचे सांगत, युतीमुळे काही ठिकाणी अडचणी निर्माण झाल्या असल्या तरी त्यातून मार्ग काढला जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले. “कुठे समोरासमोर लढावे लागले तरी आम्ही निवडणुकीला सकारात्मक आणि आत्मविश्वासाने सामोरे जाणार आहोत,” असे ते म्हणाले..उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरे ब्रँड चा येत्या निवडणुकीत बँड वाजवूया असे विधान केले होते, यावर नेते राजू पाटील म्हणाले, ठाकरे हा ब्रँड नसून विचार असल्याचे सांगत, “तो विचार कोणीही संपवू शकत नाही. मराठी माणसासाठी लढण्याचा तो वारसा आम्ही पुढे नेत आहोत,” असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. .Railway: रेल्वे प्रवासाला मिळणार नवे बळ! १८,३६४ कोटींचे प्रकल्प प्रगतिपथावर .विकासाबाबत आमच्या ठोस संकल्पना असून, स्वामींच्या आशीर्वादाने मनसेचे नगरसेवक निवडून येतील आणि शहरासाठी चांगले काम करण्याची संधी मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.