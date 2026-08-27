मुंबई

BEST Bus: रक्षाबंधनसाठी 'बेस्ट'ची मोठी भेट, मुंबईत १३६ जादा गाड्या चालवण्याचे नियोजन

Raksha Bandhan Special BEST Bus: रक्षाबंधनसाठी १३६ जादा बसगाड्या चालवण्याचा निर्णय बेस्ट प्रशासनाने घेतला आहे. यामुळे प्रवाशांचा प्रवास सुलभ आणि सुरक्षित होणार आहे.
Raksha Bandhan Special Bus

Raksha Bandhan Special BEST Bus

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : रक्षाबंधन सणानिमित्त शुक्रवारी (ता. २८) मुंबई शहर आणि उपनगरात प्रवास करणाऱ्या नागरिकांच्या सोयीसाठी विविध मार्गावर १३६ जादा बसगाड्या चालवण्याचा निर्णय 'बेस्ट' प्रशासनाने घेतला आहे. सकाळी साडेदहा वाजल्यापासून ही सेवा दिवसभर सुरू राहणार आहे. प्रवाशांची गर्दी वाढल्यास आवश्यकतेनुसार आणखी अतिरिक्त बसगाड्या सोडण्याची तयारीही प्रशासनाने ठेवली आहे. प्रवाशांच्या सोयीसाठी महत्त्वाच्या बस थांब्यांवर बस निरीक्षक, वाहतूक अधिकारी आणि सुरक्षा अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जाणार आहे.

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