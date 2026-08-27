BEST Bus: रक्षाबंधनसाठी 'बेस्ट'ची मोठी भेट, मुंबईत १३६ जादा गाड्या चालवण्याचे नियोजन

मुंबई : रक्षाबंधन सणानिमित्त शुक्रवारी (ता. २८) मुंबई शहर आणि उपनगरात प्रवास करणाऱ्या नागरिकांच्या सोयीसाठी विविध मार्गावर १३६ जादा बसगाड्या चालवण्याचा निर्णय 'बेस्ट' प्रशासनाने घेतला आहे. सकाळी साडेदहा वाजल्यापासून ही सेवा दिवसभर सुरू राहणार आहे. प्रवाशांची गर्दी वाढल्यास आवश्यकतेनुसार आणखी अतिरिक्त बसगाड्या सोडण्याची तयारीही प्रशासनाने ठेवली आहे. प्रवाशांच्या सोयीसाठी महत्त्वाच्या बस थांब्यांवर बस निरीक्षक, वाहतूक अधिकारी आणि सुरक्षा अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जाणार आहे..रक्षाबंधनाच्या दिवशी नागरिक नातेवाईकांना भेटण्यासाठी शहर आणि उपनगरांमध्ये प्रवास करतात. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतुकीवर अतिरिक्त ताण येण्याची शक्यता असते. ही बाब लक्षात घेता बेस्टने रक्षाबंधननिमित्त विशेष नियोजन केले आहे. बेस्टने अतिरिक्त बससेवा चालवण्याचे आयोजन केले असून या विशेष बस सेवांचा लाभ घेण्याचे आवाहन प्रवाशांना केले आहे..Kurla News: उलट्या, जुलाब, ताप आणि चक्कर..., कुर्ल्यात मोमोज खाल्ल्यानंतर १६ जणांना विषबाधा.दरम्यान, प्रवाशांचा प्रवास सुलभ आणि सुरक्षित होण्यासाठी काही महत्त्वाच्या बसस्थानकांवर आणि मार्गांवर बसनिरीक्षक, वाहतूक अधिकारी तसेच सुरक्षा अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. यामुळे बससेवेचे नियोजन अधिक प्रभावीपणे करता येणार आहे..मार्गनिहाय जादा बसगाड्यादक्षिण व मध्य मुंबई: बॅकबे, मुंबई सेंट्रल, वरळी, वडाळा आणि धारावी डेपोअंतर्गत दादर, सलोन, परळ, शिवडी, कुर्ला आणि म्हाडा कॉलनीपूर्व उपनगरे : देवनार, शिवाजीनगर, घाटकोपर, विक्रोळी आणि मुलुंड डेपोतून वाशी, सीबीडी बेलापूर, नेरूळ, ऐरोली, ठाणे आणि बोरिवलीपश्चिम उपनगरे : सांताक्रूझ, माजस, दिंडोशी, मागाठणे, ओशिवरा, मालवणी, पोयसर आणि गोराई डेपोअंतर्गत भाईंदर, मिरा रोड, वर्सोवा, मार्वे बीच आणि जुहू बीच.FDA Drug Inspector Exam: 'पेपरफुटी' प्रकरणी ६ जणांना अटक, MPSCतील तिघांचा समावेश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.