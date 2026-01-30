मुंबई

Palghar News: मुंबईचे तिसरे विमानतळ आता समुद्रात? वाढवण विमानतळ प्रकल्पाबाबत महत्त्वाची माहिती समोर

Vadhavan Airport: वाढवण विमानतळ समुद्रात भराव करून उभारणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकल्पाबाबत सखोल सर्वेक्षण करण्याचे मंत्री नायडू यांचे आश्वासन केले आहे.
Mansi Khambe
पालघर : पालघर जिल्ह्यात समुद्रामध्ये कृत्रिम बेट तयार करून वाढवण विमानतळ प्रकल्प उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. समुद्रात भराव करून विमानतळ उभारणार असल्याने मासेमारी क्षेत्र बाधित होण्याची शक्यता आहे. या विमानतळामुळे स्थानिक मच्छीमारांचे नुकसान होणार आहे. त्यांच्या रोजगारावर गदा येणार आहे.

