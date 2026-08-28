मुंबई

Ramdas Athawale at Kamathipura : सोलापूर, कर्नाटक ते बंगाल... कामाठीपुऱ्यातील महिलांचं दु:ख जाणून घेत आठवलेंनी साजरा केलं रक्षाबंधन; मुख्य प्रवाहात आणण्याचंही दिलं आश्वासन

Ramdas Athawale Celebrates Raksha Bandhan in Kamathipura : केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी रक्षाबंधनानिमित्त कामाठीपुऱ्यातील महिलांकडून राखी बांधून घेतली. महिलांच्या समस्या सोडवून त्यांचे पुनर्वसन, रोजगार आणि सामाजिक मुख्य प्रवाहात पुनर्स्थापना करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
Ramdas Athawale Raksha Bandhan Kamathipura visit

Ramdas Athawale Raksha Bandhan Kamathipura visit

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

मुंबई : केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी रक्षाबंधनानिमित्त मुंबईतील कामाठीपुऱ्यात जाऊन तेथील महिलांसोबत रक्षाबंधन साजरे केले. यावेळी महिलांनी आठवले यांच्या हातावर राखी बांधली. कामाठीपुऱ्यातील महिलांच्या समस्या जाणून घेत त्यांचे पुनर्वसन आणि त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा निर्धार आठवले यांनी व्यक्त (Raksha Bandhan celebration in Kamathipura Mumbai) केला.

Loading content, please wait...
Ramdas Athawale
Mumbai
Raksha Bandhan
kamathipura
Raksha Bandhan Celebration
Marathi News Esakal
www.esakal.com