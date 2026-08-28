Ramdas Athawale at Kamathipura : सोलापूर, कर्नाटक ते बंगाल... कामाठीपुऱ्यातील महिलांचं दु:ख जाणून घेत आठवलेंनी साजरा केलं रक्षाबंधन; मुख्य प्रवाहात आणण्याचंही दिलं आश्वासन

मुंबई : केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी रक्षाबंधनानिमित्त मुंबईतील कामाठीपुऱ्यात जाऊन तेथील महिलांसोबत रक्षाबंधन साजरे केले. यावेळी महिलांनी आठवले यांच्या हातावर राखी बांधली. कामाठीपुऱ्यातील महिलांच्या समस्या जाणून घेत त्यांचे पुनर्वसन आणि त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा निर्धार आठवले यांनी व्यक्त (Raksha Bandhan celebration in Kamathipura Mumbai) केला.."मी आज पहिल्यांदाच कामाठीपुऱ्यात आलो आहे. येथे राहणाऱ्या महिला परिस्थितीच्या रेट्यामुळे हे काम करत आहेत. महाराष्ट्रासह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगाल या विविध राज्यांमधून महिला येथे येतात. उदरनिर्वाहासाठी त्यांना येथेच राहावे लागते. आज त्यांच्या हस्ते राखी बांधून घेण्याचा मला बहुमान मिळाला," असे आठवले यांनी सांगितले..कामाठीपुऱ्यातील महिलांना अशा परिस्थितीत राहावे लागू नये, यासाठी त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. "या महिलांच्या समस्या सोडवण्यासाठी मी सर्वतोपरी प्रयत्न करेन. त्यांचे पुनर्वसन करून त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे अत्यंत आवश्यक आहे," असे आठवले म्हणाले..रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने कामाठीपुऱ्यातील महिलांशी संवाद साधत त्यांच्या अडचणी समजून घेण्याचा प्रयत्न केल्याचे आठवले यांनी सांगितले. महिलांना सन्मानाने आणि सुरक्षित वातावरणात जीवन जगता यावे, यासाठी पुनर्वसनाबरोबरच रोजगारनिर्मितीवर भर देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.