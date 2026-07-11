मुंबई

Rameshbhai Kacholia Passes Away : हजारो सामाजिक संस्थांचा आधारवड हरपला, रमेशभाई गुलाबचंद कचोलिया यांचे मुंबईत निधन

Caring Friends Network Founder : लीलावती रुग्णालयात तपासणीदरम्यान त्यांना ब्रेन स्ट्रोक आला होता. ‘केअरिंग फ्रेंड्स’च्या माध्यमातून त्यांनी देशभरातील 2000+ सामाजिक संस्थांना मदत आणि प्रेरणा दिली.
Veteran social worker and Caring Friends Network founder Rameshbhai Kacholia

Veteran social worker and Caring Friends Network founder Rameshbhai Kacholia

esakal

Yashwant Kshirsagar
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Early Life and Struggles of Rameshbhai Kacholia : देशातील दोन हजारांहून अधिक सामाजिक संस्थांना आधार देणाऱ्या ‘केअरिंग फ्रेंड्स नेटवर्क’चे संस्थापक आणि ज्येष्ठ समाजसेवक रमेशभाई गुलाबचंद कचोलिया यांचे शुक्रवारी सकाळी मुंबईत निधन झाले. ते ८९ वर्षांचे होते.

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