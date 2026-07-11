Rameshbhai Kacholia Passes Away : हजारो सामाजिक संस्थांचा आधारवड हरपला, रमेशभाई गुलाबचंद कचोलिया यांचे मुंबईत निधन

Early Life and Struggles of Rameshbhai Kacholia : देशातील दोन हजारांहून अधिक सामाजिक संस्थांना आधार देणाऱ्या ‘केअरिंग फ्रेंड्स नेटवर्क’चे संस्थापक आणि ज्येष्ठ समाजसेवक रमेशभाई गुलाबचंद कचोलिया यांचे शुक्रवारी सकाळी मुंबईत निधन झाले. ते ८९ वर्षांचे होते..नियमित वैद्यकीय तपासणीसाठी लीलावती रुग्णालयात २९ जून रोजी गेल्यावर त्यांना ब्रेन स्ट्रोक झाला. उपचार सुरू असताना शुक्रवारी सकाळी १० वाजता त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. वरळीतील रमाबाई आंबेडकर स्मशानभूमीत दुपारी ४.३० वाजता त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.रमेशभाई कचोलिया यांच्या पश्चात पत्नी लता, मुलगे आशिष व वैभव, सुना आणि नातवंडे असा परिवार आहे..गरिबीवर मात करून सामाजिक कार्य विदर्भातील अकोला येथे २० मे १९३७ रोजी जन्मलेल्या रमेशभाईंचे बालपण अत्यंत गरिबीत गेले. वडील कापड गिरणीत काम करीत होते. चाळीतील एका छोट्या खोलीत राहत त्यांनी नगरपालिकेच्या शाळेत शिक्षण घेतले. कष्ट करत माध्यमिक शिक्षण पूर्ण केले. मुंबईत येऊन कायद्याचे आणि व्यवस्थापनाचे अभ्यासक्रम पूर्ण करताना त्यांनी आपली बुद्धिमत्ता सिद्ध केली..झेनिथ आणि बिर्ला उद्योगसमूहासारख्या नामवंत कंपन्यांमध्ये काम करताना व्यावसायिक क्षेत्रात कर्तृत्व गाजवले. १९८० मध्ये त्यांची कुष्ठरुग्णांसाठी कार्यरत साधनाताई आणि बाबा आमटे यांच्याशी आनंदवनात भेट झाली, ज्याने त्यांच्या जीवनाला नवी दिशा मिळाली..Savitribai Phule journey: सावित्रीबाई आणि जोतिबांच्या पाऊलखुणांची शोधमोहीम .सामाजिक संस्थांना एकत्रित करणारे नेतेरमेशभाईंनी ‘केअरिंग फ्रेंड्स’ या समविचारी मित्रांच्या गटाच्या माध्यमातून देशभरातील असंख्य सामाजिक संस्थांना संसाधने, वैचारिक अधिष्ठान, ऊर्जा आणि प्रेरणा दिली. मुंबईत दिव्यांगांसाठी ‘स्वरानंदवन’ ऑर्केस्ट्राच्या माध्यमातून एक कोटी रुपयांचा निधी उभा करणे हे त्यांच्या कार्याचे एक उल्लेखनीय उदाहरण आहे. डॉ. विकास आमटे यांनी शोकसंदेशात म्हटले आहे, “रमेशभाई यांनी सेवाकार्याच्या नैतिक प्रेरणांना आजन्म प्रोत्साहित केले.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.