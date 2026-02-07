मुंबई

First Mango Season Mumbai : रत्नागिरी हापूस मुंबई मार्केटमध्ये दाखल, हंगामातील पहिला आंबा विक्री

Hapus mango Mumbai market : मुंबई बाजारात रत्नागिरी हापूस आंब्याची आवक सुरू झाली असून हंगामातील पहिला आंबा विक्रीसाठी दाखल झाल्याने आंबा रसिकांमध्ये उत्साह आहे.
Sandeep Shirguppe
Ratnagiri Alphonso mango news : रत्नागिरी तालुक्यातील पावस येथील आंबा बागायतदार शकील हरचिरकर यांच्या बागेतील हापूस आंब्याची या महिन्यातील पहिल्या आठवड्यात पाच डझनाची एक पेटी मुंबई येथील मार्केटमध्ये पाठवण्यात आली.

