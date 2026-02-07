First Mango Season Mumbai : रत्नागिरी हापूस मुंबई मार्केटमध्ये दाखल, हंगामातील पहिला आंबा विक्री

Ratnagiri Alphonso mango news : रत्नागिरी तालुक्यातील पावस येथील आंबा बागायतदार शकील हरचिरकर यांच्या बागेतील हापूस आंब्याची या महिन्यातील पहिल्या आठवड्यात पाच डझनाची एक पेटी मुंबई येथील मार्केटमध्ये पाठवण्यात आली..शकील हरचिरकर यांच्या आंबाबागेमध्ये योग्य नियोजन व फवारणी वेळेत केल्यामुळे चांगला परिणाम दिसून आला होता. ५ फेब्रुवारीला यावर्षीच्या हंगामातील पहिली पाच डझनची पेटी मुंबई मार्केटमधील सोपान शंकर नलावडे यांच्या पेढीवर पाठवण्यात आली. त्याची अजून विक्री झालेली नाही..याबाबत हरचिरकर म्हणाले, ज्याप्रमाणे प्रत्येक पालक आपल्या मुलाचे योग्य तऱ्हेने पालनपोषण करून सुदृढ बनवतो त्याप्रमाणे आम्ही आमच्या बागेतील साफसफाई, योग्यवेळी फवारणी आणि त्यासाठी पोषक असलेल्या वातावरणाचा फायदा उठवत बागेच्या संगोपनाकडे लक्ष देतो..Hapus Mango : पुण्यात हापूस दाखल! पेटीला १५ हजार; केशरचीही पहिली आवक.त्यामुळे चांगल्या प्रकारे आंबा तयार मिळतो. सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये चांगला दरही मिळतो. बागेतील प्रत्येक झाडाकडे विशेष लक्ष ठेवून काम करत असल्यामुळे निसर्ग आपल्याला त्याची चांगली फळे देतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.