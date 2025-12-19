Thane Politics: कल्याण–डोंबिवलीत काँग्रेसची ताकद कायम, पोटेंच्या आरोपांना रत्नप्रभा म्हात्रेंचा पलटवार

डोंबिवली : कल्याण–डोंबिवलीत पक्षवाढीसाठी सचिन पोटे यांनी कधीही ठोस काम केले नाही. युवकांना पुढे येऊ दिले नाही आणि आता शिवसेनेत गेल्यानंतर काँग्रेसवर आरोप करत आहेत, ते पूर्णपणे चुकीचे असल्याचा घणाघाती आरोप काँग्रेसच्या माजी नगरसेविका रत्नप्रभा म्हात्रे यांनी केला. कल्याण–डोंबिवलीत काँग्रेसचे नुकसान होण्यास पोटेच जबाबदार असल्याचा दावा त्यांनी केला..“काँग्रेस पक्ष सोडून गेलेल्यांना आमच्या शुभेच्छा. मात्र त्यांच्या जाण्याने पक्षाला काहीही फरक पडणार नाही,” अशी स्पष्ट भूमिका काँग्रेसने घेतली आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आम आदमी पक्षाचे 50 हून अधिक पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. यानिमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेत काँग्रेसचे कल्याण जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ पातकर बोलत होते..Railway Rules: कन्फर्म सीटसाठी रेल्वेचे जेवण घ्यावेच लागणार; रेल्वेची नवी कमाईची युक्ती, पण प्रवाशांमध्ये नाराजी.राजाभाऊ पातकर म्हणाले, “आमच्या पक्षाने काही पदाधिकाऱ्यांना खूप काही दिले, तरीही ते काही कारणांमुळे पक्ष सोडून गेले. कोणत्याही कार्यकर्त्यापेक्षा पक्ष मोठा असतो. त्यामुळे त्यांच्या जाण्याने काँग्रेसला कोणताही धक्का बसलेला नाही. त्यांच्या जागी नव्या पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत.” येणाऱ्या कल्याण–डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीत काँग्रेस सर्वच्या सर्व 31 पॅनलमध्ये निवडणूक लढवणार असल्याचे सुतोवाचही त्यांनी केले..दरम्यान, गेल्या 25 वर्षांपासून केडीएमसीवर शिवसेना–भाजप युतीची सत्ता असूनही या काळात एकही नागरी समस्या सोडवता आलेली नाही, अशी टीका महिला जिल्हाध्यक्ष कांचन कुलकर्णी यांनी केली. पाणीटंचाई, आरोग्य सुविधा, अस्वच्छता, वाहतूक कोंडी या समस्या अधिकच बिकट झाल्या असून प्रशासनाचे त्यावर कोणतेही नियंत्रण राहिलेले नाही, असा आरोप त्यांनी केला..सत्ताधाऱ्यांकडून विरोधक संपवण्याचा प्रयत्न सुरू असून, कल्याण–डोंबिवलीत स्वतःचे पदाधिकारी मिळत नसल्याने शिवसेना–भाजप काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी फोडत असल्याचा टोला प्रदेश सरचिटणीस नविन सिंग यांनी लगावला..Mumbai: वाहतूक कोंडी सुटणार! मुंबई ते पुणे फक्त ९० मिनिटांत आणि बेंगळुरू प्रवास ५ तासांत होणार, नवीन एक्सप्रेसवेची घोषणा.काँग्रेस हा देशातील सर्वात जुना पक्ष असून त्याने अनेक वर्षांत भरती–ओहोटी पाहिली आहे. त्यामुळे आगामी महापालिका निवडणूक काँग्रेस पूर्ण ताकदीनिशी लढणार असून पुन्हा एकदा आपले वर्चस्व प्रस्थापित करणार, असा विश्वास प्रदेश उपाध्यक्ष व केडीएमसी प्रभारी राजन भोसले यांनी व्यक्त केला. सध्या 122 उमेदवार उभे करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून, सत्ताधारी भाजपमधील इच्छुकही काँग्रेसमध्ये येण्यासाठी रांगेत असल्याचा गौप्यस्फोट त्यांनी केला..मामा पगारे यांची नाराजीदरम्यान, या पत्रकार परिषदेत काँग्रेसचे ज्येष्ठ पदाधिकारी मामा पगारे काहीसे नाराज दिसून आले. आगामी पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांची डोंबिवली विभागीय समन्वयक म्हणून नेमणूक करण्यात आली असली, तरी परिषदेत त्यांना पदाधिकाऱ्यांसोबत बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली नव्हती. “मला खुर्चीच दिली नाही, तर मी बसणार कुठे?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. एकीकडे राहुल गांधी आमची दखल घेतात, मात्र स्थानिक पदाधिकारी दखल घेत नाहीत. पक्षातच दुय्यम वागणूक मिळत असल्याची खंतही पगारे यांनी व्यक्त केली..Western Railway: पश्चिम रेल्वेचा नवा उपक्रम! मुंबईच्या 'या' स्टेशनवर देशातील पहिले को-वर्किंग स्पेस सुरू, एका तासाचे दर किती?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.