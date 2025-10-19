'आता वेळ आलीये कार्यसम्राटांना घरी बसवण्याची...'; नाव न घेता शिंदेसेनेला घणाघाती टोला, ठाण्यात भाजपच्या बॅनरची चर्चा

दिवा : आगामी पालिका निवडणुकाच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण आता चांगलेच तापू लागले आहे. ठाणे जिल्ह्यात सर्वात अधिक ताकदवान पक्ष बणण्यासाठी शिंदेच्या शिवसेनेविरुद्ध भाजप अशी रस्सीखेचं सुरु झाली आहे. पक्ष फोडाफोडीच्या राजकीय खेळी सुरु असतानाच अंबरनाथ मध्ये शिवसेनेचे माजी नगरसेवक सुरेंद्र यादव यांना भाजपात प्रवेश करून प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी शिवसेनेला डिवचलं आहे. .यानंतर आता दिवा शहरांत भाजपने “आता वेळ आली आहे ह्या कार्यसम्राटांना फाटकी शॉल व नासलेले श्रीफळ देवून घरी बसविण्याची” अशा आशयाचे बॅनर लावत अप्रत्यक्ष रित्या शिवसेना शिंदे गटाला डिवचलं आहे. आता यावर शिवसेनेकडून काय उत्तर येते हे पाहावे लागेल. दिव्यात भाजपने आता निवडणूक तयारी केली असून आपल्या रडावर शिंदेच्या शिवसेना अप्रत्यक्षरित्या शिवसेना शिंदे गटाला टार्गेट करायचे ठरवल्याची चर्चा आहे. त्यानुसार ऐन दिवाळीत 4 वर्षापूर्वी जी गोष्ट घडली होती, त्याची आठवण दिवेकरांना करून देत, त्याचे बॅनर भाजपने लावले आहेत..बॅनरवर कोणता आशय?दिव्यात ४ वर्षापुर्वी ऐन दिवाळीत विकासाच्या नावाखाली सामान्य दिवेकरांच्या इमारती पाडून त्यांना बेघर करत पडले गाव येथे स्थलांतरीत करण्यात आले. मात्र त्यांच्या समास्या जैसे थे आहेत. त्यामुळे भाजपने "आली दिवाळी पण, आठणीत आहे… दिवेकरांना चार वर्षापुर्वीची काळी दिवाळी” अशा आशयाचे बॅनर लावले आहेत, याचं बॅनरवर विकासाचा चांगलाच समाचार घेण्यात आला आहे..Mhada House Lottery: म्हाडा 'त्या' विजेत्यांची पुन्हा लॉटरी काढणार! कारण आलं समोर.दिवाळीच्या तोंडावर विकासकांनी नागरिकांची घरे तोडली. त्यांना बेघर केले आणि ५० रुपयांच्या हप्त्यांसाठी फेरीवाले बसविले,एका संस्थेने तिथे सार्वजनिक शौचालय उभारले.. हाच का तो कार्यसम्राटांचा विकास? असे काम करुन दिव्याचा विकास होणार आहे का? ही घरे फेरीवाले बसविण्यासाठी तोडली होती का? असा प्रश्नही या बँनरमधून विचारण्यात आला असून अप्रत्यक्ष रित्या शिवसेनेला डिवचलं आहे..पुढे आवाहन करताना म्हटले आहे की, “आता वेळ आली आहे ह्या कार्यसम्राटांना फाटकी शाँल व नासलेले श्रीफळ देवून घरी बसविण्याची”, “मतदान बदला दिवा नक्कीच बदलेल” म्हणजेच या आशयातून स्पष्ट असे दिसून येत आहे की, आता बस्स झाले,ज्यांच्यावर तुम्ही कार्यसम्राट म्हणून विश्वास ठेवला त्यांनी तुम्हाला बेघर केले आहे. स्थलांतरीत केले आहे, त्यांच्यामुळे तुमच्यावर आज काळी दिवाळी साजरी करण्याची वेळ आहे. त्यामुळे एकदा मतदान बदलून पहा तरच तुमचे चांगले दिवस येणार आहेत असा संदेश देत दिवेकरांना देण्यात आला...याबाबत भाजप दिवा शहर मंडळ अध्यक्ष सचिन भोईर यांनी सांगितले की, आज ज्या ठिकाणी आम्ही उभे आहोत याच ठिकाणी चार वर्षापूर्वी काही लोकांची घरे होती. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर घरात फराळ बनत असताना त्यांच्या घरांवर बुलडोझर चालवला गेला, त्यांना बेघर केले गेले. विकासाच्या नावाखाली त्यांना बेघर केले आहे. चार वर्षानंतर इथे परिस्थिती पहाल तर जशी घर तोडली तशीच जमीन येथे आहे. जो आरओबी बनवायला घेतला होता, तो अर्धवट अवस्थेत पडलेला आहे. आणि येथील स्वयंघोषित कार्यसम्राट आहेत त्यांनी विकासाच्या नावावर घरं उध्वस्त केली. अशा लोकांनी या रस्त्यावर फेरिवाले बसवलेले आहेत आणि काही लोक त्यांच्याकडून ५० रुपये हप्ता गोळा करतात..Thane News: मनसेने दिला ठाकरे गटाला मान! विद्युत रोषणाई कार्यक्रमात नेमकं काय घडलं? .एका संस्थेच्या नावाने जिथे इमारती तोडल्या त्या ठिकाणी सार्वजनिक शौचालय उभे केले तर हाच होता का? त्यांचा विकास असा प्रश्न समस्त दिवेकरांना पडला आहे. आपले येथील जे सांसद आहेत त्यांचे रत्न खोटे आहेत हे, आम्हाला दिवेकरांना सांगायचे आहे. त्यांच्या रत्नांमध्ये मिलावट आहे, ते बनावट आहेत. विकासाच्या नावाखाली लोकांना त्यांनी बेघर केले आहे, हे दिवेकर कधी विसरणार नाहीत, असे सचिन भोईर यांनी सांगितले. आता यावर यावर शिवसेनेकडून काय उत्तर येते हें पाहावे लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.