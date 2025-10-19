मुंबई

'आता वेळ आलीये कार्यसम्राटांना घरी बसवण्याची...'; नाव न घेता शिंदेसेनेला घणाघाती टोला, ठाण्यात भाजपच्या बॅनरची चर्चा

Maharashtra Politics: आगामी पालिका निवडणुकाच्या पार्श्वभूमीवर रवींद्र चव्हाण यांनी शिवसेनेला डिवचलं आहे. यावर शिवसेनेकडून काय उत्तर येते हे पाहावे लागणार आहे.
दिवा : आगामी पालिका निवडणुकाच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण आता चांगलेच तापू लागले आहे. ठाणे जिल्ह्यात सर्वात अधिक ताकदवान पक्ष बणण्यासाठी शिंदेच्या शिवसेनेविरुद्ध भाजप अशी रस्सीखेचं सुरु झाली आहे. पक्ष फोडाफोडीच्या राजकीय खेळी सुरु असतानाच अंबरनाथ मध्ये शिवसेनेचे माजी नगरसेवक सुरेंद्र यादव यांना भाजपात प्रवेश करून प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी शिवसेनेला डिवचलं आहे.

