प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! मुंबई लोकलच्या गर्दीने भरलेल्या 'या' रेल्वे स्टेशनचा कायापालट होणार; MRVC कडून पुनर्विकास काम हाती

Virar Station Redevelopment : विरारच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे, स्थानकावरील प्रवाशांची संख्याही झपाट्याने वाढत आहे. विशेषतः गर्दीच्या वेळी येथे मोठी गर्दी दिसून येते. ही वाढती गर्दी लक्षात घेऊन, विरार स्थानकाचा पुनर्विकास करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ (MRVC) द्वारे MUTP-III अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पात प्रवाशांच्या सोयीसाठी डेक, एस्केलेटर आणि लिफ्टसारख्या आधुनिक सुविधा विकसित केल्या जात आहेत. .याव्यतिरिक्त, स्थानकाबाहेरील जागेचे नूतनीकरण केले जात आहे. यामुळे प्रवाशांची वाहतूक सोपी आणि सुरळीत होईल. महत्त्वाचे म्हणजे, विरार स्टेशनची पुनर्रचना बोरिवलीप्रमाणे केली जात आहे, जिथे प्लॅटफॉर्म एकमेकांशी जोडले जातील. नवीन प्लॅटफॉर्म देखील बांधले जात आहेत. या प्रकल्पामुळे दोन महत्त्वाच्या प्रकल्पांना गती मिळेल. एका डेकचे बांधकाम, जे बहुतेक प्लॅटफॉर्मना एस्केलेटर, लिफ्ट आणि पायऱ्यांद्वारे जोडेल. पहिल्या टप्प्याचे काम २०२५ मध्ये सुरू झाले आणि आता कामाला गती मिळाली आहे. सध्या, विरार स्टेशनवर प्लॅटफॉर्म ३अ रुंद करण्याचे आणि नवीन मुख्य प्लॅटफॉर्म ५अ तयार करण्याचे काम सुरू आहे. सध्या दोन महत्त्वाचे प्रकल्प सुरू आहेत. बोरिवली-विरार पाचवी आणि सहावी लाईन आणि विरार-डहाणू चौपदरीकरण. विरार पुनर्विकासाच्या कामामुळे दोन्ही प्रकल्पांना गती मिळेल. या कामामुळे उपनगरीय आणि एक्सप्रेस गाड्यांसाठी समर्पित लाईन तयार होण्यासही फायदा होईल. अलिकडेच, नवीन समर्पित फ्रेट कॉरिडॉरचे काम भिवंडीला पोहोचले आहे, जे विरारला बायपास करते. याचा अर्थ मालवाहू गाड्या आता विरारला बायपास करू शकतात, ज्यामुळे विद्यमान ट्रॅकवरील भार कमी होईल. या कामांमुळे स्टेशनची क्षमता वाढेल आणि भविष्यात वाढत्या रेल्वे वाहतुकीसाठी सुरळीत ऑपरेशन्स सुलभ होतील. कोंडी कमी करण्यासाठी, MRVC मध्य आणि उत्तर FOB ला डेकने जोडेल. प्लॅटफॉर्म २, ३ आणि ४ आणि नव्याने प्रस्तावित प्लॅटफॉर्म क्रमांक ५B ला जोडणारा २८०x२५ मीटरचा उंच डेक बांधला जात आहे. या डेकमध्ये प्रवेश करण्यासाठी चार एस्केलेटर आणि दोन लिफ्ट बांधल्या जात आहेत. विद्यमान प्लॅटफॉर्म ५, ६ आणि बुकिंग ऑफिसला जोडणारा एक नवीन FOB देखील बांधला जाईल. प्रवाशांना ऑटो-रिक्षा सुविधा देण्यासाठी या डेकवर एक बुकिंग ऑफिस आणि VVMC द्वारे प्रस्तावित S+3 इमारत देखील बांधली जाईल. स्थानकाबाहेर सामायिक ऑटो-रिक्षा आणि इतर वाहनांमुळे होणारी गर्दी कमी करण्यासाठी, एक उंच रचना बांधली जाईल. ऑटो-रिक्षा आणि इतर वाहने एकाच लेनमध्ये पार्क करू शकतील, ज्यामुळे स्टेशनबाहेर वाहतूक कोंडी कमी होईल. हे काम वसई-विरार महानगरपालिका (VVMC) द्वारे हाती घेतले जाईल.