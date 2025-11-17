Drone Delivery Service: दूध, किराणा, पॅकेजेस… सगळं थेट ड्रोनने घरी पोहोचणार! मुंबईत पहिली निवासी ड्रोन डिलिव्हरी सेवा सुरू होणार, पण कधी?

मुंबई : ड्रोन फर्म स्काय एअर आणि रिअल इस्टेट डेव्हलपर सिद्धा स्काय यांनी एका उपक्रमासाठी एकत्र येऊन काम केले आहे. ज्याचा उद्देश मुंबईत स्मार्ट आणि शाश्वत शहरी राहणीमानाचे उपाय प्रदान करणे आहे. स्काय एअर वडाळ्यातील सिद्धा स्काय हाऊसिंग सोसायटीच्या रहिवाशांसाठी मुंबईत पहिला ड्रोन डिलिव्हरी इन्फ्रास्ट्रक्चर लाँच करणार आहे. ज्यामध्ये सोसायटीमध्ये पहिला स्काय-पॉड बसवण्यात येणार आहे. कॉम्प्लेक्समधील नियुक्त स्काय-पॉड झोनमध्ये रहिवाशांना ड्रोनद्वारे सुरक्षित आणि अखंड डिलिव्हरी मिळतील..स्काय एअरचा दावा आहे की, त्यांचे ड्रोन ६० सेकंदात १ किमी अंतर कापू शकतात. जास्तीत जास्त ३० किमीचा पल्ला गाठू शकतात. ज्यामुळे रहिवाशांना काही मिनिटांत त्यांच्या दाराशी डिलिव्हरी मिळू शकते. कंपनी त्यांचे प्रमुख ड्रोन, स्काय शिप वन वापरेल. जे समन्वित ड्रोन कॉरिडॉर, स्काय टनेलद्वारे एकाच उड्डाणात १० किलो पर्यंतचे सामान उचलण्यास सक्षम आहे .Mumbai Crime: मध्यरात्री फिरताना २७ वर्षीय फ्रेंच तरुणीसोबत तरूणानं नको ते कृत्य केलं अन्...; मुंबईत नेमकं काय घडलं? .स्काय एअर आधीच दिल्ली-एनसीआरमध्ये यशस्वीरित्या कार्यरत आहे. दरमहा २००,००० हून अधिक शिपमेंट वितरित करते. त्यांच्या सेवा गुरुग्राममध्ये २७ ठिकाणी, फरीदाबाद आणि गाझियाबादमध्ये प्रत्येकी दोन आणि बेंगळुरूमध्ये एका ठिकाणी उपलब्ध आहेत. कंपनीने ब्लू डार्ट, फ्लिपकार्ट आणि शिपरॉकेट सारख्या डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मशी भागीदारी केली आहे. या उपक्रमाचे उद्दिष्ट मुंबईच्या रस्त्यांवरील गर्दी कमी करणे, कार्बन उत्सर्जन कमी करणे आणि शाश्वत लॉजिस्टिक्सला प्रोत्साहन देणे आहे..स्काय एअरचे संस्थापक आणि सीईओ अंकित कुमार म्हणाले, "मुंबईत ड्रोन-चालित डिलिव्हरीचे भविष्य घडवण्यासाठी आम्ही एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत आहोत. स्काय यूटीएमद्वारे प्रगत स्काय-पॉड्स आणि एआय-आधारित रूट ऑप्टिमायझेशनसह, आम्ही तंत्रज्ञान-सक्षम शहरी गतिशीलतेसाठी एक नवीन बेंचमार्क स्थापित करत आहोत. निवासी संकुलांना स्मार्ट लॉजिस्टिक्स नोड्समध्ये रूपांतरित करत आहोत. ही केवळ डिलिव्हरी क्रांतीपेक्षा जास्त आहे; स्मार्ट सिटी पायाभूत सुविधांमध्ये ती एका नवीन युगाची सुरुवात आहे.".Mumbai News: मुंबईला जागतिक दर्जाचे टनेल मत्स्यालय मिळणार! कुठे अन् कधी पूर्ण होणार? बीएमसीने संपूर्ण योजना सांगितली.स्काय एअरचे उपाध्यक्ष कॅप्टन ईशान खुल्लर यांनी या उपक्रमाचे महत्त्व अधोरेखित करताना म्हटले की, “बहुतेक मोठ्या महानगरांप्रमाणेच मुंबईलाही वाहतूक कोंडी, वितरणात विलंब आणि वाढत्या कार्बन उत्सर्जनाच्या वाढत्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. शहरात दररोज पाच लाखांहून अधिक शेवटच्या मैलावर डिलिव्हरी होत असल्याने पारंपारिक लॉजिस्टिक्स सिस्टीम मागणीशी जुळवून घेण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. ड्रोन-आधारित डिलिव्हरी एक भविष्यकालीन शाश्वत उपाय देते. ज्यामुळे वस्तू जलद, सुरक्षित आणि संपर्करहित प्रवेश मिळतो. त्याचबरोबर रस्त्यावरील रहदारी आणि प्रदूषण लक्षणीयरीत्या कमी होते.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.