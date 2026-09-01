मुंबई

Bandra Accident: श्रीमंतीचा माज! मोबाईलवर बोलत उडवलं, ८ वर्षीय चिमुकल्याचा मृत्यू, प्रकरण दाबण्यासाठी साक्षीदाराला पैशांची ऑफर

Mumbai Accident: एका महिलेने फोनवर बोलत कार चालवत असताना ८ वर्षीय मुलाला चिरडले. याप्रकरणात पोलीस कारवाईपासून वाचण्यासाठी साक्षीदाराला पैशांची ऑफर देण्याच आल्याची माहिती समोर आली आहे.
Mumbai Bandra Accident

Bandra accident witness money offer

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईतील वांद्रे परिसरात एका महिला कारचालकाने फोनवर बोलत भरधाव वेगात कार चालवत असताना एका आठ वर्षांच्या लहान मुलाला चिरडल्याची घटना घडली. रविवारी झालेल्या या घटनेत अंश गुप्ता (वय ८) याचा मृत्यू झाला असून तो त्याच्या आई-वडिलांचा एकुलता एक मुलगा होता. अंशाच्या मृत्यूमुळे त्याच्या कुटुंबीयांवर दु:खाचा डोंगर कोसळला असून या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली होती. या घटनेप्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला पकडताच आरोपीकडून साक्षीदाराला पैशांची ऑफर दिल्याचे समोर आले आहे.

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