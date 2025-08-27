Ganeshotsav 2025: २६७ किलो सोने, ३५० किलो चांदी, ७० वर्षांची परंपरा अन्...; 'या' गणपतीची श्रीमंती पाहून भाविक थक्क

महाराष्ट्रातील मुंबई हे भव्य गणेशोत्सवासाठी जगभर प्रसिद्ध आहे. गणेश चतुर्थीसाठी संपूर्ण शहरात अनेक ठिकाणी मंडप बांधले गेले आहेत. पण जर आपण सर्वात श्रीमंत आणि भव्य सजावटीबद्दल बोललो तर माटुंगा येथील गणपती मंडप आघाडीवर आहे. गेल्या सात दशकांपासून येथे गणेशोत्सव सातत्याने साजरा केला जात आहे आणि दरवर्षी मंगलमूर्तीचे सौंदर्य आणि वैभव आणखी वाढते..या कार्यक्रमाची सर्वात खास गोष्ट म्हणजे विघ्नहर्ता मंगलमूर्तीला २६७ किलो सोन्याच्या दागिन्यांनी सजवण्यात आले आहे. एवढेच नाही तर मंगलमूर्तीचे सिंहासन देखील खूप भव्य आहे. जे ३५० किलो चांदीने तयार करण्यात आले आहे. जेव्हा भक्त गणरायाच्या दरबारात पोहोचतात तेव्हा त्यांचे वैभव पाहून ते मंत्रमुग्ध होतात. भाविकांची श्रद्धा इतकी आहे की दरवर्षी मुंबईतील लालबागचा राजा नंतर जीएसबी सेवा मंडळ गणपती येथे सर्वात जास्त गर्दी होते. .Ganesh Chaturthi : गणरायाच्या पूजेसाठी UP, बिहार, राजस्थानातील तब्बल 5000 भटजी मुंबईत दाखल; बाप्पाच्या प्रतिष्ठापनेसाठी भटजींना मोठी मागणी.केवळ मुंबईकरच नाही तर देशाच्या कानाकोपऱ्यातून भाविक या गणरायाचे आशीर्वाद घेण्यासाठी येथे येतात. यावेळी जीएसबी सेवा मंडळाला ४४४ कोटी रुपयांचा विमा मिळाला आहे. विमा संरक्षणात केवळ दागिनेच नाही तर मंडप, भाविकांची सुरक्षा आणि कार्यक्रमाशी संबंधित इतर बाबींचा समावेश आहे. गेल्या वर्षी हा विमा सुमारे ४२२ कोटी रुपयांचा होता, म्हणजेच यावेळी तो २२ कोटी रुपयांनी वाढला आहे. .बाजारात गणपतीच्या दागिन्यांची किंमत सुमारे ७० कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे. गणेशोत्सवात केवळ दागिन्यांची चमकच नाही तर भक्ती आणि सेवेची भावना देखील तितकीच महत्त्वाची असते. म्हणूनच जीएसबी सेवा मंडळाने येथे येणाऱ्या भाविकांसाठी प्रसाद आणि जेवणाची व्यवस्था चोवीस तास केली आहे. त्यांच्या गणपतीचे दर्शन घेतल्यानंतर, भाविक प्रसाद घेतात आणि गणरायाचा आशीर्वाद मानून समाधानी होतात..Lalbaugcha Raja Mandal : लालबाग राजा मंडळ अडचणीत! BMC नं धाडली नोटीस; 24 तासांत करावं लागणार 'हे' काम, अन्यथा होणार कारवाई.७० वर्षांपासून चालत आलेल्या या परंपरेने माटुंग्याच्या गणपतीला एक वेगळी ओळख दिली आहे. गणपतीचा हा दरबार केवळ मुंबईसाठीच नव्हे तर संपूर्ण देशासाठी भक्ती, श्रद्धा आणि समृद्धीचे प्रतीक बनला आहे. दरवर्षी येथे येणारे भाविक त्यांच्या जीवनातील आनंदासाठी आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या कल्याणासाठी प्रार्थना करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.