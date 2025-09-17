मुंबई

Mumbai News: ई-बाइकविरोधात रिक्षा-टॅक्सी संघटना, राज्यव्यापी आंदोलनाची घोषणा

E-Bike: राज्यात ई-बाइक सेवा सुरु झाली असून याबाबत भाडे देखील देशील निश्चित झाले आहे. मात्र यावर रिक्षा आणि टॅक्सी संघटनने विरोध दर्शवला असून राजव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : ई-बाइक टॅक्सीभाडे निश्चितीमुळे रिक्षा-टॅक्सीचालकांमध्ये नाराजी आहे. लवकरच राज्यव्यापी बैठक घेऊन राज्यव्यापी आंदोलनाची भूमिका जाहीर करणार, अशी माहिती ऑटो टॅक्सी ट्रान्सपोर्ट फेडरेशन व महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत वतीने देण्यात आली आहे.

