Rickshaw Fare Hike: एक रुपया अमान्य, रिक्षाचे किमान भाडे ३० रुपये करा; रिक्षा दरवाढीवरून चालक संघटनांमध्ये संताप

डोंबिवली : मागील दोन वर्षांपासून रिक्षा भाड्यात कोणतीही वाढ झालेली नसताना राज्य सरकारने १ सप्टेंबरपासून किमान रिक्षा भाड्यात अवघ्या एका रुपयाची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाढती महागाई, इंधनाचे दर, वाहन देखभाल आणि वाढलेले सरकारी शुल्क पाहता ही भाडेवाढ अत्यल्प असून, सरकारने खटाव समितीच्या शिफारशींनुसार रिक्षाचालकांना महागाई निर्देशांकावर आधारित भाडेवाढ द्यावी, अशी मागणी डोंबिवलीतील रिक्षा संघटनांकडून जोर धरू लागली आहे..सध्या किमान रिक्षा भाडे २६ रुपये असून, १ सप्टेंबरपासून ते २७ रुपये होणार आहे. मात्र, या एका रुपयाच्या वाढीवर रिक्षाचालक संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. रिक्षा खरेदीपासून इंधन, टायर, सुटे भाग, विमा, परवाना, कर्जाचे हप्ते आणि मीटर कॅलिब्रेशनपर्यंत सर्वच खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. त्यामुळे प्रस्तावित भाडेवाढीचा पुनर्विचार करण्याची मागणी होत आहे..Mumbai News: मुंबईकरांनो लक्ष द्या! ईद-ए-मिलाद मिरवणुकीनिमित्त 'या' मार्गांवरील वाहतूक पूर्णतः बंद, काय असतील पर्यायी मार्ग?.डोंबिवली रिक्षा चालक-मालक संघटनेचे कार्याध्यक्ष दत्ता माळेकर यांनी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि परिवहन आयुक्तांकडे निवेदन देत खटाव समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. मागील ११ वर्षांत केवळ पाच वेळा भाडेवाढ झाली असून, महागाईच्या तुलनेत रिक्षाचालकांच्या उत्पन्नात अपेक्षित वाढ झालेली नाही, असे त्यांनी नमूद केले आहे..तर मागील दोन वर्षांपासून रिक्षा दरात भाडेवाढ झालेली नाही. महागाई निर्देशांकानुसार दरवर्षी भाडे सुधारित करण्याची शिफारस असतानाही त्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे १ रुपयाची भाडेवाढ रिक्षाचालकांसाठी अपुरी असून सरकारने खटाव समितीच्या अहवालानुसार सन्मानजनक भाडेवाढ द्यावी असे म्हणणे त्यांनी मांडले आहे..Shaina NC Rahul Gandhi : समान नागरी कायद्याला पाठिंबा द्या आणि बहुपत्नीत्व बंद करा; हिंदू धर्म, 'मनुस्मृती'वरून शिवसेना नेत्या शायना एनसींचा राहुल गांधींवर जोरदार प्रहार.दरम्यान, लालबावटा रिक्षा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष कॉम्रेड काळू कोमास्कर यांनी तर किमान रिक्षा भाडे थेट ३० रुपये करण्याची मागणी केली आहे. एका रुपयाची वाढ म्हणजे रिक्षाचालकांची चेष्टा असल्याची टीका त्यांनी केली. मीटरमध्ये बदल करण्यासाठी येणारा खर्च आणि त्यासाठी रिक्षा काही तास बंद ठेवावी लागण्याने होणारा उत्पन्नाचा तोटाही चालकांनाच सहन करावा लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे किमान रिक्षा भाडे ३० रुपये करावे. महागाईचा विचार करून दरवर्षी १ मे रोजी रिक्षा-टॅक्सीचे सुधारित दर जाहीर करण्याच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करावी असे ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.