Riddhi Thakkar: लेकीचा मृतदेह आणायला जन्मदात्याचा १००० किमी प्रवास, समोर जे दिसलं त्यानं पायाखालची जमीनच सरकली, नेमकं काय घडलं?

मुंबई : छत्तीसगडमधील बालोद जिल्ह्यात भीषण अपघाताची घटना घडली. ज्यामध्ये मुंबईतील एका २४ वर्षीय तरुणी बाईक रायडर रिद्धी ठक्कर हिचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. एका भरधाव ट्रेलरच्या धडकेत हा अपघात झाला असून या घटनेनंतर बाईक रायडर्स ग्रुपसह मृत तरुणीच्या कुटुंबियांवर दुःखाचे डोंगर कोसळले आहे. .नेमके काय घडले? मुंबईतील महिला रायडर हिच्यासह २३ बाईक रायडर्स असा एक ग्रुप रायपूर येथून १२ऑगस्ट रोजी सकाळच्या सुमारास बस्तरच्या दिशेने निघाला होता. यावेळी हा ग्रुप कांकेरकडे जात असताना १७ बाईक रायडर्स धमतरी ओलांडून पुढे निघाले, तर इतर रायडर्स काही अंतरावर मागे होते. यावेळी धमतरीपासून सुमारे २० किमी अंतरावर राष्ट्रीय महामार्ग-30वर असलेल्या मडकाटो येथे घाटाजवळ रिद्धि ठक्करच्या बाईकचा मोठा अपघात झाला. समोरून येणाऱ्या एका भरधाव ट्रेलरने रिद्धीच्या बाईकला जोरदार धडक दिली. या भीषण धडकेत रिद्धि रस्त्यावर फेकली गेली आणि गंभीर जखमी झाली. .Mumbai: मेट्रो ते दुहेरी बोगदे..., मुंबईत चार महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांचे लोकार्पण; दळणवळणाला गतिमानतेचा बूस्टर!.त्यानंतर इतर रायडर्स आणि स्थानिकांच्या मदतीने रिद्धीला चारामा आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आले. मात्र तिची प्रकृती आणखी खालावल्यामुळे डॉक्टरांनी तिला धमतरी जिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आले. मात्र,रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच तिचा मृत्यू झाला. .दरम्यान, रिद्धि ठक्कर हिच्या अपघाताची माहिती मिळताच तिचे वडील आणि नातेवाईक १००० किमी प्रवास करून तातडीने दाखल झाले. शवविच्छेदन आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर रिद्धि ठक्करचा मृतदेह रायपूर विमानतळावर आणण्यात आला. एअर ॲम्ब्युलन्सच्या मदतीने मृतदेह मुंबईच्या दिशेने रवाना करण्यात आला असून या वेळी धमतरी नगरपालिकेचे महापौर रामू रोहरा देखील विमानतळावर उपस्थित होते..Mumbai News : चार महिने झाले... आई अजूनही दाराकडे पाहतेय; ‘अब्दुल’ कुठे आहे?.चालक फराररिद्धि ठक्करच्या बाईकला धडक दिल्यानंतर अज्ञात ट्रेलर चालक घटनास्थळावरून फरार झाला. या अपघाताची माहिती मिळताच पुरुर पोलीस ठाण्याचे पथक घटनास्थळी दाखल होत आरोपी ट्रेलर चालकाविरोधात गुन्हा दाखल करून त्याचा शोध सुरू करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.