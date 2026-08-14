मुंबई

Riddhi Thakkar: लेकीचा मृतदेह आणायला जन्मदात्याचा १००० किमी प्रवास, समोर जे दिसलं त्यानं पायाखालची जमीनच सरकली, नेमकं काय घडलं?

Riddhi Thakkar Mumbai Biker Death: छत्तीसगडमध्ये मुंबईतील एका २४ वर्षीय तरुणी बाईक रायडरचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना घडली.
Riddhi Thakkar Mumbai Biker Death

Riddhi Thakkar Mumbai Biker Death

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : छत्तीसगडमधील बालोद जिल्ह्यात भीषण अपघाताची घटना घडली. ज्यामध्ये मुंबईतील एका २४ वर्षीय तरुणी बाईक रायडर रिद्धी ठक्कर हिचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. एका भरधाव ट्रेलरच्या धडकेत हा अपघात झाला असून या घटनेनंतर बाईक रायडर्स ग्रुपसह मृत तरुणीच्या कुटुंबियांवर दुःखाचे डोंगर कोसळले आहे.

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