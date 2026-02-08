मुंबई : ‘महापौरपदावर बसल्यानंतर मुंबई महापालिकेचे विश्वस्त आणि मुंबईकरांचे सेवक म्हणून कामगिरी बजावणार आहोत. खड्डेमुक्त रस्ते आणि भ्रष्टाचारमुक्त मुंबई महापालिका करण्यासाठी काम करू तसेच २५ वर्षांपासून साचलेला भ्रष्टाचाराचा कचरा बाहेर फेकून मुंबईला सुरक्षित शहर बनवू, अशी ग्वाही महापाैरपदाच्या एकमेव उमेदवार रितू तावडे यांनी शनिवारी (ता.७) दिली. .भाजपतर्फे घाटकोपर विभागातील प्रभाग १३२मधून विजयी झालेल्या नगरसेविका रितू तावडे यांनी महापौर, तर उपमहापौरपदासाठी शिवसेनेने (शिंदे) पक्षातर्फे प्रभाग क्रमांक ५मधून निवडून आलेले संजय घाडी यांनी अर्ज दाखल केले. .Mumbai High Court: वृक्षांचे संरक्षण आवश्यक! उच्च न्यायालयाने पुणे महापालिकेला फटकारले.तावडे यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे व्हिजन समोर ठेवून आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार, भाजपचे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम आणि महापालिका गटनेते गणेश खणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबईचा विकास करण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार आहे,’ दरम्यान तावडे २०१२ मध्ये महापालिकेची निवडणूक लढवून पहिल्यांदा निवडून आल्या. शिक्षण समितीच्या अध्यक्ष, स्थापत्य समिती (उपनगरे)च्या उपाध्यक्षा तसेच प्रभाग समिती सदस्य, अशी पदे त्यांनी भूषविली आहेत..विरोधी पक्षाची भूमिका बजावणार : पेडणेकरअखेर भाजपला मराठी माणूस हिंदू आहे, हे मान्य करावे लागले आहे. त्यामुळे आता आम्ही अपशकुन करणार नाही. आम्ही विरोधी पक्षाची आणि विरोधी पक्षनेतेपदाची भूमिका बजावणार आहोत, अशी भूमिका मुंबईच्या माजी महापौर व विद्यमान नगरसेविका किशोरी पेडणेकर यांनी मांडली. याबराेबरच शिवसेना (ठाकरे गट) महापौर, उपमहापौरपदांसाठी निवडणूक लढविणार नसल्याचे स्पष्ट केले..Mumbai Crime: विकृतीचा कळस! ४ वर्षाच्या मुलीवर अत्याचार; शाळेच्या शिपायचं किळसवाणं कृत्य, मुंबईत खळबळ .आठव्यांदा महिलेला संधी१९५५ ते २०१७ पर्यंत सात महिला महापौर१९५५-५६ मध्ये सुलोचना मोदी या पहिल्या महिला महापौर१९९४-९५ मध्ये काँग्रेसच्या ॲड. निर्मला सामंत-प्रभावळकर या दुसऱ्या महापौर झाल्या.१९९७-९८ ते २०२२ या कालावधीत शिवसेनेतर्फे पाच महिलांना महापाैरपदी संधीरितू तावडे आठव्या महिला महापाैर, तर भाजपच्या पहिल्या महिला महापाैर ठरणार.महापाैरांना असलेले अधिकारमुंबईत राष्ट्रपतींचे आगमन झाल्यास राजशिष्टाचारानुसार मुंबईच्या महापौरांना त्यांचे स्वागत करण्याचा पहिला मानमहापालिकेत महापौर मर्यादित अधिकारांत आर्थिक बाबींशी संबंधित प्रस्तावांना मान्यता देऊ शकतात.महापौर निधीतून वैद्यकीय उपचारांसाठी गरजूंना आर्थिक मदत करू शकतात.महापौर शिक्षक पुरस्कारासाठी आदर्श शिक्षकांच्या नावांची शिफारस करू शकतात..यापूर्वीच्या महिला महापाैर१९५५-५६ सुलोचना मोदी१९९४-९५ ॲड. निर्मला सामंत-प्रभावळकर१९९७-९८ विशाखा राऊत२००७-०९ डॉ. शुभा राऊळ२००९-१२ श्रद्धा जाधव२०१४-१७ स्नेहल आंबेकर२०१९-२२ किशोरी पेडणेकर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.