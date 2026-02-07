मुंबई
BMCला मिळाला नवा महापौर! भाजपच्या रितू तावडे यांचं शिक्षण काय? त्यांना पगार किती मिळणार?
BMC Mayor Ritu Tawde Salary: रितू तावडे यांनी मुंबईच्या महापौरपदी अर्ज दाखल केला आहे. जाणून घ्या रितू तावडे यांचं शिक्षण आणि त्यांना पगार किती मिळणार?
मुंबई : अलिकडेच झालेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) निवडणुकीनंतर, मुंबईच्या महापौरपदाची स्पर्धा अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. ११ फेब्रुवारी रोजी महापौरपदाची निवडणूक होणार आहे. भारतीय जनता पक्षाने मुंबई महानगरपालिकेसाठी (BMC) नवीन महापौरपदाची घोषणा केली आहे. यामध्ये रितू तावडे यांना मुंबईच्या महापौरपदी अर्ज दाखल करण्यात आला आहे.