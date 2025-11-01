रोहित आर्याने १७ मुलांना जमवलं कसं? गोळी झाडली की नाही? एन्काउंटरबाबत मोठे अपडेट समोर

मुंबई, ता. ३१ ः ओलीसनाट्य घडवण्यासाठी चित्रपट लेखक, दिग्दर्शक रोहित आर्याने दोन महिन्यांपासून अत्यंत शांत डोक्याने नियोजित कट आखून तयारी केल्याचे पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात स्पष्ट झाले आहे. आर्याने वेबमालिकेसाठी लहान मुलांचे ऑडिशन, निवड झालेल्या मुलांसाठी अभिनय प्रशिक्षण वर्गासह मालिकेच्या चित्रीकरणाचा देखावा उभा केला होता. मालिकेची सुरुवात ओलीसनाट्याच्या प्रसंगाने होईल. त्या प्रसंगाचे चित्रीकरणही केले जाईल, असे त्याने लहान मुले, त्यांचे पालक आणि मालिकेच्या चित्रीकरणासाठी निवडलेल्या चमूला सांगितले होते. त्यामुळे प्रत्यक्ष ओलीसनाट्य आरंभले तेव्हा रंगीत तालीम सुरू असल्याचे उपस्थितांना वाटले..हे ऑडिशन निव्वळ आभास असून आर्याच्या डोक्यातील नेमक्या कटाबद्दल गुरुवारी दुपारी १.३०पर्यंत स्टुडिओमध्ये हजर एकाही व्यक्तीला पुसटशी कल्पना नव्हती. प्रत्यक्षात आर्या अशी कोणतीही वेबमालिका निर्माण करणार नव्हता. फक्त मालिका निर्मितीच्या बहाण्याने तो ओलीसनाट्याची चार दिवस रंगीत तालीम करत होता. ३० ऑक्टोबरला त्याने तो कट प्रत्यक्षात आणला, अशी माहिती पोलिस दलातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली..लहान मुलांची जुळवाजुळव‘स्वच्छता मॉनिटर प्रकल्प’ आणि ‘माझी शाळा स्वच्छ शाळा’ योजनेमुळे आर्याचा राज्यातील बहुतांश शाळांत परिचय होता. त्याने या शाळांमार्फत विद्यार्थी आणि पालकांना २६ ऑक्टोबरला मुंबईत सुरू होणाऱ्या ऑडिशनची माहिती पोहाेचवली. या ऑडिशनला राज्यातून बरीच मुले सहभागी झाली होती. त्यातील २३ विद्यार्थ्यांची निवड केल्याचे भासवले. गुरुवारी यातील १७ मुले ‘आरए स्टुडिओ’त आली होती..स्टुडिओची निवडओलीसनाट्य घडलेला स्टुडिओ आर्याने स्वतःच बुक केला होता. हा स्टुडिओ एक मजली (ड्युप्लेक्स) होता. तळमजल्यावरील मोठ्या हॉलमध्ये चित्रीकरणाशी संबंधित अन्य मंडळी आणि विद्यार्थ्यांचे पालक होते. वरच्या मजल्यावरील एका खोलीत काही मुले तर दुसऱ्या खोलीत काही मुलांना आर्याने बंदिस्त केले होते. दोन मजल्यांना जोडणारा एकच जिना होता. पहिल्या मजल्यावर जाण्यासाठी सुमारे दोन ते अडीच इंच जाड काचेचा दरवाजा होता. तो बंद केल्यावर वरची मंडळी वर आणि खालची खालीच राहिली..सहकाऱ्यांची जमवाजमवआर्याने १७ लहान मुलांसोबत दोन महिलाही ओलीस ठेवल्या होत्या. या ओलीसनाट्यात आर्याच्या हालचालींची नेमकी माहिती पुरवणारे रोहन अहेर तळमजल्यावर उपस्थित होते. प्रोजेक्ट मॅनेजर म्हणून त्यांची निवड करण्यात आली होती. त्यांनी केलेल्या दाव्यानुसार आर्याने साधारण तीन महिन्यांपूर्वी संपर्क साधून वेबमालिकेच्या निर्मितीबाबत सांगितले होते. त्यानंतर अनेकदा बैठका झाल्या आणि २६ ऑक्टोबरपासून ऑडिशनने कामाला सुरुवात झाली. त्यांच्याप्रमाणे अन्य आवश्यक सहकाऱ्यांचीही निवड आर्याने आधीच केली होती..अद्ययावत सीसीटीव्ही, मोशन सेन्सर- ओलीसनाट्य घडलेल्या स्टुडिओत सीसीटीव्ही होते; मात्र आर्याने स्टुडिओच्या प्रत्येक मार्गावर अद्ययावत सीसीटीव्ही (मूव्हींग) आणि प्रत्येक दरवाजाला मोशन सेन्सर बसवून घेतले होते.- स्टुडिओचे मुख्य प्रवेशद्वार वेल्डिंग करून कायमचे बंद केले. प्रत्येक खिडकीला कुलूप लावून घेतले. सीसीटीव्हींचे चित्रण तो मोबाइलद्वारे पाहत होता.- बाहेरील पोलिसांच्या हालचाली त्याला स्पष्ट दिसत होत्या; मात्र इमारतीच्या काचेच्या भिंतीआड काय सुरू आहे हे पोलिसांना किंवा अन्य कोणालाही दिसू नये, यासाठी काळे पडदे लावले होते..आर्याने गोळी झाडली की नाही?ओलीस ठेवलेल्या मुलांच्या सुटकेसाठी पहिल्या मजल्यावरील शौचालयाच्या खिडकीतून स्टुडिओत पोलीस शिरले होते. यावेळी पोलिसांच्या पथकाच्या दिशेनं आरोपी रोहित आर्याने बंदूक रोखली. त्या परिस्थितीत पोलिसांनी स्वसंरक्षणाच्या हेतूने रोहित आर्यावर गोळी झाडली असं सहाय्यक निरीक्षक वाघमारे यांनी तक्रारीत म्हटलंय. मात्र आर्याने गोळी झाडल्याचा उल्लेख त्यात नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.