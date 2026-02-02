मुंबई

Ajit Pawar: 'अजितदादा किती मोठे होते, हे मला पुन्हा अनुभवायला मिळतंय', रोहित पवारांची भावनिक पोस्ट

Rohit Pawar: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाले. या घटनेनंतर रोहित पवार यांनी समाजमाध्यमवर अजित पवार यांच्याबाबत एक पोस्ट केली आहे.
मुंबई : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाले. मुंबईहून बारामती येथे जाताना विमान लँडिंगदरम्यान हा अपघात झाला असून यामध्ये अजित पवार यांच्यासह ५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळे राज्यभरातून आक्रोश व्यक्त केला जात आहे. अशातच रोहित पवार यांनी समाजमाध्यमवर अजित पवार यांच्याबाबत एक पोस्ट केली आहे.

