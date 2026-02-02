Ajit Pawar: 'अजितदादा किती मोठे होते, हे मला पुन्हा अनुभवायला मिळतंय', रोहित पवारांची भावनिक पोस्ट

मुंबई : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाले. मुंबईहून बारामती येथे जाताना विमान लँडिंगदरम्यान हा अपघात झाला असून यामध्ये अजित पवार यांच्यासह ५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळे राज्यभरातून आक्रोश व्यक्त केला जात आहे. अशातच रोहित पवार यांनी समाजमाध्यमवर अजित पवार यांच्याबाबत एक पोस्ट केली आहे..नुकतेच आमदार रोहित पवार यांनी ‘तेरा दिवस राजकारणावर कोणतेही भाष्य करणार नाही,’ अशी भूमिका मांडली आहे. दादांबाबत आलेली बातमी खरी की स्वप्न, हेच कळत नव्हते, अशी भावना व्यक्त करत अनेक कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर कोसळल्याचे त्यांनी यावेळी म्हटले आहे. तसेच एक्स (पूर्वीचे ट्विटर)वर आमदार रोहित पवार यांनी 'अजितदादा किती मोठे होते हे मला पुन्हा अनुभवायला मिळतंय', असे लिहीत भावनिक पोस्ट व्हायरल केली आहे..Fraud Case: गोदामात ३०० कोटी, त्यातले २०० कोटी बिनव्याजी देईन पण भाडं द्यावं लागेल; उद्योजकाला अभिनेत्रीनं कोट्यवधींना फसवलं.आमदार रोहित पवार यांच्या ट्विटमध्ये, ''राजकारणातील एखादा नेता आपल्यातून निघून जातो. पण मागं राहणाऱ्या किती जणांच्या मनावर त्याचा खोलवर परिणाम होतो, त्यांचं किती नुकसान होतं हे गेल्या चार-पाच दिवसांपासून पाहतोय. सध्या अनेक लोकं भेटतायत आणि मा. अजितदादांबाबतच्या त्यांच्या असंख्य आठवणी भाऊक होऊन सांगतात. हे लोकं फक्त राष्ट्रवादी काँग्रस पक्षाशी किंवा राजकारणाशी संबंधित आहेत असं नाही तर सामान्य माणसं आहेत'', असे लिहले आहे..त्याच्यापुढे, 'अजितदादांमुळं त्यांच्या जीवनात कसं परिवर्तन झालं, अजितदादांनी त्यांचं कोणतं काम केलं, कशी मदत केली हे सांगत असताना त्यांना अश्रू आवरणं कठीण होतं. हे अनुभवत असताना मा. अजितदादा किती मोठे होते आणि त्यांच्या जाण्याने किती नुकसान झालं, समाजमनावर दुःखाची किती मोठी छाया पसरली, हे दिसतं. म्हणतात ना की, माणूस किती मोठा होता हे समजण्यासाठी आधी त्याला जगाचा निरोप घ्यावा लागतो, ' असे म्हटले आहे..WPL 2026: Mumbai Indians चे आव्हान संपले! दिल्ली कॅपिटल्सच्या युपीवरील विजयाने प्लेऑफचं चित्र स्पष्ट.अजितदादांचं मोठेपण माझ्यासारख्या कुटुंबातल्या व्यक्तीला तर पहिल्यापासूनच माहित होतं, पण त्यापेक्षाही अजितदादा किती मोठे होते हे मलाही आता पुन्हा नव्याने अनुभवायला मिळतंय. अजितदादांवर प्रेम करणारी ही माणसं आज पोरकी झालीत आणि त्यांच्या डोक्यावर पुन्हा छत्र धरण्याची खूप अवघड जबाबदारी आमच्यासारख्या नवीन पिढीवर आलीय. ती आम्ही आमच्यापरिने नक्कीच निभावू पण तरीही प्रश्न उरतो की, अजितदादांच्या नसण्याने निर्माण झालेली भली मोठी पोकळी कोण आणि कशी भरुन काढणार? असे पोस्टमध्ये रोहित पवार यांनी लिहले आहे..दरम्यान, या पोस्टवर अनेकांनी कमेंट्स केल्या आहेत. ज्यामध्ये एकाने 'पवार' हे आज आमच्यासारख्या सामान्य बारामतीकरांसाठी फक्त आडनाव नाही, तो एक विचार आहे. विकास, जनतेसाठी तळमळ आणि कामातून बोलण्याचा. हा विचार शरद पवार साहेब व मा. अजितदादांनी रुजवला. त्याचा वारसा पुढे नेण्याची जबाबदारी तुमच्यावर आहे, आणि ती तुम्ही पेलाल याची खात्री आहे. असे म्हटले आहे. .तर दुसऱ्याने 'मी दादांना कधी भेटलो नाही, पण असं वाटत जसं काही आपल्या घरातला माणूस गेलाय, त्यांचे अनेक रिल्स आज वायरल होत आहेत, त्या पाहताना कधी डोळ्यांच्या कडा पाणावतात कळत नाही, अस वाटतं हे स्वप्न असावं... आणि तो दिवस पुसला जावा...' असे लिहत दुःख व्यक्त केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.