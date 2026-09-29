मुंबई

Sachin Vaze: सचिन वाझेंची ५ वर्षांनी जामिनावर सुटका; ५ जिल्ह्यात प्रवेश न करण्याची अट

Sachin Vaze Granted Bail: अँटिलिया घराबाहेर ठेवलेल्या स्फोटक प्रकरणी सचिन वाझेंची ५ वर्षांनी जामिनावर सुटका करण्यात आली आहे.
Sachin Vaze Granted Bail

Sachin Vaze Granted Bail

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : नामवंत उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया घराबाहेर ठेवलेल्या स्फोटक प्रकरणी माजी पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना अचक करण्यात आली होती. मात्र आता अखेर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे, त्यामुळे तब्बल साडे पाच वर्षानंतर सचिन वाझे यांची तुरुंगातून सुटका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

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Mumbai
mukesh ambani
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