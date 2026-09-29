Sachin Vaze: सचिन वाझेंची ५ वर्षांनी जामिनावर सुटका; ५ जिल्ह्यात प्रवेश न करण्याची अट

मुंबई : नामवंत उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया घराबाहेर ठेवलेल्या स्फोटक प्रकरणी माजी पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना अचक करण्यात आली होती. मात्र आता अखेर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे, त्यामुळे तब्बल साडे पाच वर्षानंतर सचिन वाझे यांची तुरुंगातून सुटका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, माजी पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना एनआयए विशेष न्यायालयाकडून जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. मनसुख हिरेन हत्या आणि अँटिलिया स्फोटक प्रकरणातील एनआयएच्या गुन्ह्यात वाझेंना हा जामीन देण्यात आला आहे. मात्र या जामिनासाठी १ लाख रुपयांचा वैयक्तिक बाँड आणि स्थानिक जामीनदाराची अट ठेवण्यात आली आहे..Maharashtra Cabinet: गरिबांसाठी हक्काची घरे, शेतकऱ्यांनाही दिलासा; मंत्रिमंडळ बैठकीत १० मोठ्या निर्णयांची घोषणा.पासपोर्ट जमा करण्याचे निर्देशसचिन वाझेंना पासपोर्ट असल्यास तो एनआयएकडे जमा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच या प्रकरणातील महत्त्वाच्या साक्षीदारांचे पुरावे नोंदवले जाईपर्यंत वाझेंना मुंबई, नवी मुंबई, रायगड, ठाणे आणि पालघर या जिल्ह्यांच्या हद्दीत राहता किंवा प्रवेश करता येणार नाही….कोर्टात सुनावणीसाठीच मुंबईत येण्याची परवानगीसुनावणीच्या निश्चित तारखेला न्यायालयात हजर राहण्यासाठी वाझेंना या जिल्ह्यांमध्ये येता येईल. मात्र, कोर्टाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी संबंधित जिल्ह्यांची हद्द तातडीने सोडून निर्धारित निवासस्थानी परत जाणे बंधनकारक असेल..Mumbai Protest: मुंबईत मातंग समाज आक्रमक! अनुसूचित जातींमधील उपवर्गीकरणाच्या समर्थनात उग्र आंदोलन, पोलिसांचा लाठीचार्ज.वाझे १३ मार्च २०२१ पासून कोठडीतसचिन वाझे हे १३ मार्च २०२१ पासून कोठडीत आहेत. एनआयएकडून या प्रकरणात १४ हजारांहून अधिक पानांचे आरोपपत्र, ३२० साक्षीदार आणि मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल पुरावे असल्याचे त्यांच्या जामीन अर्जात नमूद करण्यात आले...न्यायालयाचे निरीक्षणन्यायालयाने जामीन अर्ज मंजूर करताना आरोपपत्रातील पुरावे, यूएपीएअंतर्गत आरोप, मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणातील परिस्थितीजन्य पुरावे आणि इतर आरोपींना मिळालेला जामीन यांचा विचार केला. न्यायालयाने नमूद केले की आरोप निश्चित करण्यासाठी आवश्यक असलेला ‘प्रथमदर्शनी’ निकष आणि जामीन नाकारण्यासाठी आवश्यक असलेला निकष पूर्णपणे समान नसतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.