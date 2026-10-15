Yunus Shaikh: कैसे हराया... फेम सहर शेखच्या वडिलांना शिंदेसेनेत मानाचं पान, युनूस खान यांची महत्त्वाच्या पदावर नियुक्ती

ठाणे : एमआयएम पक्षाची नगरसेविका सहर शेख (Sahar Shaikh) हिचे वडील युनुस शेख (Yunus Shaikh) यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. त्यांना शिंदेसेनेत मानाचं पान देण्यात आलं असून त्यांची एका महत्त्वाच्या पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे ठाण्यातील राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, ठाणे महानगरपालिकेची निवडणुकीत विजय मिळावल्यानंतर सहर शेखने 'कैसा हरायाsssss...' असे म्हणत येणार्या काळात संपूर्ण मुंब्रा हिरव्या रंगाने रंगवून टाकणार, असे म्हटले होते. सहर शेखच्या या वादग्रस्त वक्तव्यावर सर्व स्तरावरून टीका केली जात होती. या टीका करणाऱ्यांमध्ये महायुतीसह शिंदे सेनेचाही समावेश होता. त्यामुळे आता शिंदेंसेनेत सहर शेखच्या वडिलांची महत्त्वाच्या पदावर नियुक्ती केल्यामुळे राजकारणात चर्चांना उधाण आले आहे. .Raigad Crime: घरात घुसून बळजबरीने संबंध ठेवले; १३ वर्षीय मुलीवर अत्याचार, खालापुरात धक्कादायक प्रकार.दरम्यान, युनुस शेख यांची शिंदेसेनेच्या कळवा-मुंब्रा केबल सेना अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. याबाबतचा एक फोटोदेखील समोर आला असून यामध्ये शिंदे सेनेचे पदाधिकारी युनुस शेख यांना नियुक्तीचे पत्र देताना दिसत आहेत. परंतु युनुस शेख यांनी शिंदेसेनेत प्रवेश केल्याचे वृत्त फेटाळून लावत ते मागील अनेक वर्षांपासून केबल आणि इंटरनेट सेवेशी संबंधित आहे. त्याचे पद मला देण्यात आल्याचे म्हटले आहे..Mumbai News: मुंबईच्या पाणीप्रश्नावर पालिकेला विहिरींची आठवण, विहिरींचे पुनरुज्जीवन करण्याची योजना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.