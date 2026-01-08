मुंबई

Sandeep Deshpande MNS : मनसे सोडणार? संदीप देशपांडे यांनी एका वाक्यात कंडका पाडला...

Maharashtra Political News : मनसे नेते संदीप देशपांडे यांच्या एका वाक्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे. ते मनसे सोडणार का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
Sandeep Deshpande latest political comment

Sandeep Deshpande latest political comment

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Mumbai Mahapalika : मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत तिकीट न मिळाल्याने नाराज झालेले मनसे नेते संतोष धुरींनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. भाजप अध्यक्ष अमित साटम यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी प्रवेश केल्याने अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. संतोष धुरी यांच्यानंतर आता संदीप देशपांडेही भाजपमध्ये जाणार का अशा चर्चा सुरू असतानाच देशपांडे यांनी पत्रकार परिषद घेत खुलासा केला आहे. आमच्या पक्षाने जो निर्णय घेतला आहे त्यात नाराज असण्याचे काही कारण नाही. मी नाराज नसून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सोडणार नसल्याच्या चर्चाणा त्यांनी पूर्णविराम दिला.

Loading content, please wait...
Raj Thackeray
Mumbai
Mumbai BMC Elections
Sandeep Deshpande
MNS Chief Raj Thackeray
mumbai carprtion election
Corporation Election
sandip deshpande
mumbai carporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com