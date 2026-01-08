Sandeep Deshpande MNS : मनसे सोडणार? संदीप देशपांडे यांनी एका वाक्यात कंडका पाडला...

Mumbai Mahapalika : मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत तिकीट न मिळाल्याने नाराज झालेले मनसे नेते संतोष धुरींनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. भाजप अध्यक्ष अमित साटम यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी प्रवेश केल्याने अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. संतोष धुरी यांच्यानंतर आता संदीप देशपांडेही भाजपमध्ये जाणार का अशा चर्चा सुरू असतानाच देशपांडे यांनी पत्रकार परिषद घेत खुलासा केला आहे. आमच्या पक्षाने जो निर्णय घेतला आहे त्यात नाराज असण्याचे काही कारण नाही. मी नाराज नसून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सोडणार नसल्याच्या चर्चाणा त्यांनी पूर्णविराम दिला..संदीप देशपांडे म्हणाले की, संतोष धुरी यांचा तो वयक्तिक प्रश्न आहे. २०१२ साली राज ठाकरे यांनी अनेकांचे तिकीट डावलून मला उमेदवारी दिली होती यावेळी ज्यांना उमेदवारी मिळाली नाही त्यांना थांबावं लागलं. यामुळे नाराज होऊन मी कोणताही वेगळा निर्णय घेणार नाही. जो पक्षाने निर्णय घेतला आहे तो मला मान्य आहे. एखाद्या पक्षाच्या प्रक्रियेत मी नाही याचा अर्थ मी नाराज आहे असा होत नाही. मी मनसेसाठी काम करत राहणार आहे असा स्पष्ट खुलासा संदीप देशपांडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला..तुम्ही नाराज आहात का असा प्रश्न संदीप देशपांडे यांना विचारताच त्यांनी मी तुम्हाला नाराज दिसतो का? असे बोलून त्यांनी उत्तर देणे टाळले. मी कुठे ही नाराज नाही असल्या कुठल्याही अफवा पसरवू नका. आमची युती झालीय यामुळे १०० टक्के कोणीही समाधानी होत नाही. अशातच आम्ही पहिल्यांदा एखाद्या पक्षाशी युती केली आहे यामुळे अनेकांची नाराजी झाली आहे. याबाबत आम्ही कार्यकर्त्यांशी चर्चा करत आहे. काहींची समजूत काढण्यात यशही आले आहे. आम्हाला ५२ जागा मिळाल्या आहेत त्या जागा कशी निवडूण आणायच्या याबाबत आमचे आता लक्ष असणार आहे..Raj Thackeray: महाराष्ट्राचे ‘यूपी-बिहार’ करणे थांबवा: राज ठाकरे; सत्तेचा अमरपट्टा कोणालाही मिळालेला नाही!.संतोष धुरी काय म्हणालेमनसे आणि उद्धव ठाकरे शिवसेना युतीची बोलणी सुरू असताना ते प्रत्येक विधानसभेत दोन जागा सोडणार असं ठरलं. पण प्रत्यक्षात एक जागा मिळाली, संतोष धुरी म्हणाले. मनसेच्या स्थापनेपासून आम्ही राज ठाकरेंसोबत होतो. मनसे आणि ठाकरे गटात झालेल्या चर्चांमध्ये संदीप देशपांडे यांना डावलण्यात आल्यानंही संतोष धुरी नाराज आहेत. आमचे नेते संदीप देशपांडे यांना कुठल्याही प्रकारच्या चर्चेत घेतलं नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.