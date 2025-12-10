Mumbai : संजय गांधी नॅशनल पार्कमध्ये वन अधिकाऱ्यांची दारू पार्टी, व्हिडीओ व्हायरल होताच चौकशीचे आदेश

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात वन अधिकाऱ्यानी दारू पार्टी केल्याचा व्हिडीओ समोर आल्यानं खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी आता उद्यान संचालक अनिता पाटील यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. अधिकाऱ्यांचा व्हिडीओ कुणी शूट केला आणि कसा व्हायरल झाला याचा शोध घेतला जाणार आहे. संरक्षण चौकीवरच दारू पार्टी झाल्याचा दावा या व्हिडीओतून करण्यात आला आहे. बोरीवलीतील नॅशनल पार्कमधला हा व्हिडीओ आहे.व्हायरल व्हिडिओत केलेल्या दाव्यानुसार ६ ड़िसेंबर रोजी ही पार्टी झाली. साडे दहा वाजण्याच्या सुामरास दारू पार्टी झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. इन्स्टाग्रामवर हा व्हिडीओ अपलोड करण्यात आला होता. पण नंतर तो डिलिट केला गेला. यानंतर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या संचालिका अनिता पाटील यांनी गंभीर दखल घेतलीय यात ज्या अधिकाऱ्यांची नावं घेतली आहेत त्या अधिकाऱ्यांची पार्टी ज्यांनी आयोजित केली त्यासंदर्भात चौकशीचे आदेश दिले आहेत. दोषी आढळतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे..Maharashtra : नव्या वर्षात २४ सरकारी सुट्ट्या, भाऊबीजेची अतिरिक्त सुट्टी; अधिसूचना जारी.संजय गांधी नॅशनल पार्कच्या संचालक अनिता पाटील यांनी भूमिका स्पष्ट करत निवेदन जारी केलंय. त्यांनी म्हटलं की, व्हायरल व्हिडीओची पडताळणी केली जाईल. जर नॅशनल पार्कमध्ये चुकीचे प्रकार घडत असतील तर ते थांबवले पाहिजेत. व्हिडीओ कोणत्या पार्श्वभूमीवर शूट केला गेला याचीही माहिती घेतली जात आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हे अत्यंत महत्त्वाचं असं पर्यावरणीय क्षेत्र आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करून तातडीनं संबंधित दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल..अधिकाऱ्यांच्या दारू पार्टीचा व्हिडीओ नॅशनल पार्क न्यूज या इन्स्टाग्राम अकाउंटवरून ६ डिसेंबर रोजी रात्री साडे दहा वाजता पोस्ट केला गेला होता. अधिकाऱ्यांची दारु पार्टी सुरू असल्याचं त्या व्हिडीओत दिसत होतं. मात्र तासाभरातच व्हिडीओ डिलिट करण्यात आला. या पार्टीत नॅशनल पार्कचे आरएफओ योगेश महाजन, आरएफओ प्रदीप चव्हाण हे सहभागी असल्याचाही दावा केला होता. या व्हिडीओची तपासणी करून असं घडलं असल्यास कठोर कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती अनिता पाटील यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.