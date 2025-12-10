मुंबई

Mumbai : संजय गांधी नॅशनल पार्कमध्ये वन अधिकाऱ्यांची दारू पार्टी, व्हिडीओ व्हायरल होताच चौकशीचे आदेश

Sanjay Gandhi National Park : बोरीवलीतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात वन अधिकाऱ्यांच्या दारु पार्टीचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानं खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी उद्यान संचालिका अनिता पाटील यांनी दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
Shocking Video From Sanjay Gandhi National Park Sparks Investigation

Shocking Video From Sanjay Gandhi National Park Sparks Investigation

Esakal

सूरज यादव
Updated on

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात वन अधिकाऱ्यानी दारू पार्टी केल्याचा व्हिडीओ समोर आल्यानं खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी आता उद्यान संचालक अनिता पाटील यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. अधिकाऱ्यांचा व्हिडीओ कुणी शूट केला आणि कसा व्हायरल झाला याचा शोध घेतला जाणार आहे. संरक्षण चौकीवरच दारू पार्टी झाल्याचा दावा या व्हिडीओतून करण्यात आला आहे. बोरीवलीतील नॅशनल पार्कमधला हा व्हिडीओ आहे

Loading content, please wait...
Mumbai
national park
sanjay gandhi national park
borivali

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com