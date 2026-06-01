Mumbai News: 'वनराणी'ला पर्यटकांची पसंती! पाच महिन्यांत ३६ हजार जनाची सवारी, २९ लाख महसुलाची भर

मुंबई : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील प्रसिद्ध 'वनराणी' टॉय ट्रेन पुन्हा एकदा सुरू झाल्यानंतर ती पर्यटकांचे आकर्षण ठरत आहे. पर्यटकांची गर्दी वाढत असून, वनराणी सुसाट चालल्याने महसुलातही चांगली भर पडत आहे. ६ जानेवारी २०२६ ते ३१ मे सांयकाळपर्यंत २९.७४ लाख रुपयांचा महसूल मिळाला आहे..उन्हाळी सुट्टी म्हटले की, बच्चेकंपनीच्या आवडत्या ठिकाणांपैकी एक म्हणजे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान असते. पाच वर्षांनंतर मुलांना यंदाच्या उन्हाळ्यात वनराणीचा आनंद घेता आला. नवे रूप आणि नव्या रंगात भेटीला आलेली वनराणी पर्यटकांच्या पसंतीस उतरत आहे. २०२१ मध्ये आलेल्या 'तौक्ते' चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानीमुळे ही सेवा बंद झाली होती. मात्र, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे 'वनराणी'च्या पुनरुज्जीवनाला गती मिळाली. वनराणी पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी पर्यटकांकडून सातत्याने होत होती..ऐतिहासिक वारसामूळ 'वनराणी' टॉय ट्रेन १९८०च्या दशकात सुरू झाली होती. ती केवळ तीन डब्यांची होती, परंतु मुंबईकरांच्या अनेक पिढ्यांची ती आवडती सफर बनली होती. मे २०२१ मध्ये आलेल्या तौक्ते चक्रीवादळामुळे झाडे कोसळली, ट्रॅक खराब झाला आणि ट्रेन सेवा पूर्णपणे बंद करण्यात आली..नवीन वैशिष्ट्ये आणि आधुनिक डिझाइननवीन व्हिस्टाडोम 'वनराणी' ही बॅटरीवर चालणारीडिझेलवर चालणाऱ्या ट्रेनच्या तुलनेत ही अधिक पर्यावरणस्नेहीनवीन गाडीला चार डबेसंजय गांधी नॅशनल पार्कमधील प्राणी आणि निसर्गचित्रेपारदर्शक छत व मोठ्या काचांच्या खिडक्याडब्यांची आसन रचना मेट्रोसारखी.कालावधी ६ जानेवारी ३१ मे २०२६पर्यटकसंख्या - ३६,३७४एकूण महसूल - २९,७४,३३३.