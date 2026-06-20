Sanjay Raut vs Sanjay Nirupam: 'संजय राऊतांमुळे महाराष्ट्रात अशांतता गुन्हा दाखल करून तुरुंगात टाका'; संजय निरुपम यांची मुंबई पोलिसांकडे मागणी

Sanjay Nirupam Demands Action Against Sanjay Raut : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील सहा खासदारांच्या बंडाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय वातावरण तापले असताना, शिवसेना शिंदे गटाचे नेते संजय निरुपम यांनी खासदार संजय राऊत यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. राऊत यांनी बंडखोर खासदारांविरोधात केलेल्या वक्तव्यांमुळे महाराष्ट्रात अशांतता निर्माण होऊ शकते, असा आरोप करत त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून अटक करण्याची मागणी निरुपम यांनी मुंबई पोलिसांकडे केली आहे..संजय राऊत यांनी बंडखोर खासदारांवर टीका करताना "ऑपरेशन तुडवा"चा उल्लेख केला होता. तसेच त्यांनी बंडखोरांसाठी आक्षेपार्ह शब्दांचा वापर केल्याचा आरोप निरुपम यांनी केला."ऑपरेशन टायगरशी आमचा काहीही संबंध नाही. हा शब्दप्रयोग माध्यमांनी तयार केला आहे. शिवसेना (यूबीटी)मधील सहा खासदार पक्ष नेतृत्वावर नाराज आणि निराश होऊन बाहेर पडले आहेत. त्यांनी लोकसभा अध्यक्षांकडे स्वतंत्र आसनव्यवस्थेची मागणी केली असून, पुढील निर्णय लोकसभा अध्यक्ष घेतील," असे निरुपम यांनी सांगितले..शिवसेना (यूबीटी)मध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजी असल्याचा दावा करत निरुपम म्हणाले, "गेल्या चार वर्षांत अनेक पदाधिकारी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आले आहेत. त्याच प्रक्रियेचा भाग म्हणून आता खासदारांनी वेगळी भूमिका घेतली आहे. भविष्यात आमदार आणि नगरसेवकही पक्ष सोडू शकतात. यात आमची कोणतीही भूमिका नाही.".संजय राऊत यांच्या वक्तव्यांवर टीका करताना निरुपम म्हणाले, "स्वतःच्या खासदारांना विकाऊ, बेईमान म्हणणे, त्यांच्याविरोधात लोकांना भडकवणे आणि धमकीचे वातावरण निर्माण करणे हा गंभीर प्रकार आहे. मुंबई पोलिसांनी स्वतःहून याची दखल घेऊन राऊत यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करावा.".Sanjay Raut Statement : 'मतदार संघात जाऊन बेईमान खासदारांना धडा शिकवणार, उद्धव ठाकरे-पवारांशी चर्चा'; संजय राऊत संतापले.दरम्यान, शिवसेना (यूबीटी)मधील फुटीमुळे महाराष्ट्रातील राजकारण पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. पक्षाच्या नऊ लोकसभा खासदारांपैकी सहा खासदारांनी बंडाची भूमिका घेतल्याने आगामी राजकीय घडामोडींकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.