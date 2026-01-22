नॉट रिचेबल नगरसेविका मध्यरात्री ठाकरेंच्या आमदाराच्या निवासस्थानी दाखल; काय घडलं? शिंदे सेनेत जाण्याची रंगलेली चर्चा

Sarita Mhaske Contacted After Disappearing During Sena Registration मुंबई महापालिकेत शिवसेना ठाकरे गटाच्या गटनेतेपदी माजी महापौर तथा नगरसेविका किशोरी पेडणेकर यांची निवड करण्यात आली. त्यानंतर कोकण भवन येथे नोंदणी करण्यासाठी गेलेल्या ६५ नगरसेवकांपैकी प्रभाग क्रमांक १५७च्या नगरसेविका डॉ. सरिता म्हस्के अनुपस्थित होत्या. त्या नॉट रिचेबल असल्याने ठाकरे गटाच्या ६४ नगरसेवकांनीच नोंदणी केली. दरम्यान, आता नॉटरिचेबल असणाऱ्या सरिता म्हस्के या संपर्कात असल्याचं समोर आलंय. त्या मध्यरात्री ठाकरेंचे आमदार मिलिंद नार्वेकर यांच्या निवासस्थानी दाखल झाल्या आहेत..सरिता म्हस्के या प्रभाग क्रमांक १५७ मधून ठाकरे गटाच्या तिकिटावर विजयी झाल्या आहेत. मात्र बुधवारी शिवसेना ठाकरे गटाच्या गटनेतेपदाच्या निवडीवेळी त्या गैरहजर होत्या. तेव्हा नॉट रिचेबल असल्यानं त्या शिवसेना शिंदे गटाच्या संपर्कात असल्याच्या चर्चा रंगल्या. मात्र आता पुन्हा त्या ठाकरे गटाच्या संपर्कात आल्या आहेत..ठाकरेंच्या नगरसेविका सरिता म्हस्के या शिंदे गटाच्या संपर्कात होत्या का? नॉट रिचेबल असताना कुठे होत्या, काय घडलं? याबाबत आता त्या स्वत:च स्पष्टीकरण देणार आहेत. सकाळी ११ वाजता मिलिंद नार्वेकर हे सरिता म्हस्के यांच्यासह मातोश्रीवर उद्धव ठाकरेंची भेट घेणार आहेत. यानंतर सरिता म्हस्के गट नोंदणीसाठी कोकण भवनात जातील असं सांगण्यात येतंय..KDMCमध्ये शिंदेंचा भाजपला शह, शिवसेनेला मनसेचा पाठिंबा; महापौर कुणाचा होणार? श्रीकांत शिंदेंनी दिली माहिती.बुधवारी काय घडलं?महापालिका निवडणुकीनंतर महापौर निवडीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. गुरुवारी आरक्षण सोडत निघाल्यानंतर याबाबतच्या हालचालींना वेग येईल; मात्र तत्पूर्वी महापालिकेत पक्षांचे गटनेते नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू आहे. दरम्यान, ठाकरे गटाने माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांची गटनेतेपदी निवड केली. त्यानंतर नियमानुसार कोकण भवन येथे गटाची नोंदणी करण्यासाठी नगरसेवक पोहोचले; मात्र त्या ठिकाणी ६५ पैकी ६४ नगरसेवकच उपस्थित असल्याचे लक्षात आले. प्रभाग क्रमांक १५७ मधून विजयी झालेल्या डॉ. सरिता म्हस्के तेथे न पोहोचल्याने त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्या 'नॉट रिचेबल' असल्याचे समोर आले..गटनेतेपदी निवड झाल्यानंतर संबंधित पक्षाला कोकण भवन येथे जाऊन आपल्या गटाची नोंदणी करावी लागते. या वेळी पक्षातर्फे निवडून आलेले सर्व नगरसेवक उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे; मात्र या वेळी जाणीवपूर्वक गैरहजर राहिल्यास संबंधित नगरसेवकांवर पक्षातर्फे कारवाई केली जाते. त्यामुळे गटनेतेपदाच्या निवडीवेळी गैरहजर राहिलेल्या सरिता म्हस्के यांच्यावर ठाकरे गट त्यांच्यावर काय कारवाई करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सरिता म्हस्के नॉट रिचेबल असल्याबाबत माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं होतं की, कोकण भवनला ६५ पैकी एक नगरसेविका गैरहजर राहिल्याचे दिसते आहे; मात्र हा घोडेबाजार आहे. याबाबत कठोर नियम आणला पाहिजे. गैरहजर राहिलेल्या नगरसेविकेवर कारवाईचा निर्णय पक्षश्रेष्ठी घेतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.