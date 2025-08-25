मुंबई

Ganesh Chaturthi: गणेश चतुर्थीआधी महाराष्ट्रात हाय अलर्ट! गुप्तचर संस्थांचा इशारा, मुंबई पोलिसांची मोठी तयार

Maharashtra Security Alert: गणेश चतुर्थीच्या अगदी आधी गुप्तचर यंत्रणांनी अलर्ट जारी केला आहे. अलिकडेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही कायदा आणि सुरक्षा व्यवस्थेबाबत बैठक बोलावली होती.
Maharashtra Security Alert
Maharashtra Security AlertESakal
Vrushal Karmarkar
Updated on

गणेश चतुर्थी २७ ऑगस्ट रोजी आहे आणि त्याआधीच देशातील गुप्तचर संस्थांनी महाराष्ट्रातील संवेदनशील भागांसाठी सुरक्षा सतर्कतेचा इशारा जारी केला आहे. गुप्तचर माहितीनुसार, काही समाजकंटक या उत्सवादरम्यान राज्यातील शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. मुंबई पोलिसांनी सुरक्षा व्यवस्थेबाबत शांतता बैठकही आयोजित केली आहे. हे समाजकंटक अफवा पसरवण्याचा, द्वेष निर्माण करण्याचा आणि दोन्ही समुदायांमध्ये दंगली घडवण्याचा कट रचण्याचा कट रचत आहेत.

Loading content, please wait...
Alert
Maharashtra Police
Ganeshotsav
Ganesh Chaturthi
Ganesh Fesitival
ganesh chaturthi festival
Ganesh Chaturthi 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com