Ganesh Chaturthi: गणेश चतुर्थीआधी महाराष्ट्रात हाय अलर्ट! गुप्तचर संस्थांचा इशारा, मुंबई पोलिसांची मोठी तयार

गणेश चतुर्थी २७ ऑगस्ट रोजी आहे आणि त्याआधीच देशातील गुप्तचर संस्थांनी महाराष्ट्रातील संवेदनशील भागांसाठी सुरक्षा सतर्कतेचा इशारा जारी केला आहे. गुप्तचर माहितीनुसार, काही समाजकंटक या उत्सवादरम्यान राज्यातील शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. मुंबई पोलिसांनी सुरक्षा व्यवस्थेबाबत शांतता बैठकही आयोजित केली आहे. हे समाजकंटक अफवा पसरवण्याचा, द्वेष निर्माण करण्याचा आणि दोन्ही समुदायांमध्ये दंगली घडवण्याचा कट रचण्याचा कट रचत आहेत. .एजन्सींना मिळालेल्या माहितीनंतर, राज्यभर सुरक्षा दक्षता वाढवण्यात आली आहे. गणपती आगमनापासून गणेश विसर्जनापर्यंत संपूर्ण उत्सवादरम्यान सुरक्षा यंत्रणांना सतर्क राहण्याचे आणि विशेष दक्षता ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विशेषतः अशा भागांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल जे आधीच संवेदनशील मानले जातात. अलीकडेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्सवादरम्यान कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती आणि सुरक्षेबाबत एक महत्त्वाची बैठक घेतली. .Mumbai Politics: निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय खलबतं! शिंदेसेनेत मोठी इनकमिंग, शरद पवारांसह राज ठाकरेंना धक्का .बैठकीत सुरक्षा यंत्रणांना सर्व आवश्यक व्यवस्था करण्याचे आणि संवेदनशील भागात पोलिसांची तैनाती वाढविण्याचे निर्देश देण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर, मुंबई पोलिसांनी धार्मिक नेते आणि विविध समुदायांच्या प्रमुख नागरिकांसोबत शांतता बैठकीचे आयोजन केले. या बैठकीचा उद्देश उत्सवादरम्यान परस्पर बंधुता राखणे आणि कोणत्याही प्रकारच्या अफवा किंवा चुकीची माहिती पसरू नये हा होता..Mumbai Traffic: गणेशोत्सवात मुंबई वाहतुकीत बदल, नो पार्किंग झोनसह अनेक रस्ते बंद; जाणून घ्या पर्यायी मार्ग.कोणत्याही संशयास्पद हालचाली आढळल्यास त्वरित पोलिसांना कळवावे असे आवाहन सुरक्षा यंत्रणांनी लोकांना केले आहे. सोशल मीडियावरील अफवा टाळण्याचा आणि केवळ अधिकृत माहितीवर विश्वास ठेवण्याचा सल्लाही लोकांना देण्यात आला आहे. गणेशोत्सवादरम्यान, देशभरातून लाखो भाविक मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या इतर भागातून येतात.