Mumbai Crime: फ्री वायफाय वापरणं महागात पडलं! वरिष्ठ बँक अधिकाऱ्याचा फोन हॅक, भामट्यांकडून २८ मिनिटांत ४ लाखांचा व्यवहार

मुंबई : अनेकांना फ्री वायफाय मिळताच तो आपल्या फोनमध्ये कनेक्ट करून वापरण्याची सवय असते. मात्र ही सवय तुम्हाला मोठा धक्का देऊ शकते. असाच एक प्रकार मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) स्टेशनवर उपलब्ध असलेल्या 'मोफत वाय-फाय' सेवेचा वापर एका वरिष्ठ बँक अधिकाऱ्याला अत्यंत महागात पडला आहे. ज्यामध्ये फोन हॅक होताच लाखो रुपये लुटण्यात आल्याचा प्रकार घडला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, सीएसएमटी स्टेशनवर उपलब्ध असलेल्या 'मोफत वाय-फाय' सेवेचा वापर केल्यामुळे एका वरिष्ठ बँक अधिकाऱ्याचा फोन सायबर भामट्यांनी हॅक करताच अवघ्या २८ मिनिटांत बँकेच्या जीएमच्या क्रेडिट कार्डमधून लाखो रुपये काढले. या फसवणुकीचा गुन्हा दक्षिण मुंबईतील एमआरए मार्ग पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आला आहे..Mumbai News: 'स्वातंत्र्यदिनापूर्वी मोठी घटना घडणार, मुंबईत बॉम्बस्फोट करणार...', महापौर रितू तावडेंना धमकीचा मेल .नेमके काय घडले?पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वडाळा येथील रहिवासी असलेले ५६ वर्षीय गोविंद बिस्वास हे बँक ऑफ बडोदाच्या फोर्ट शाखेत महाव्यवस्थापक (जनरल मॅनेजर) म्हणून कार्यरत आहेत. १८ जुलै रोजी, त्यांचे वैयक्तिक सचिव, नारायण स्वामी, काही कामासाठी सीएसएमटी रेल्वे स्टेशनवर गेले होते, जिथे त्यांनी आपला मोबाईल फोन रेल्वेच्या मोफत वाय-फायला जोडला..मोबाईल फोन सार्वजनिक वाय-फाय नेटवर्कशी कनेक्ट होताच, सायबर गुन्हेगारांनी तो हॅक केला. त्यानंतर सायबर भामट्यांनी सचिवांच्या संपर्क यादीतील लोकांना "आरटीओ चलन" असल्याचे भासवून एक दुर्भावनापूर्ण APK फाईल पाठवण्यास सुरुवात केली. त्याआधारे बँक ऑफ बडोदाच्या जनरल मॅनेजर (जीएम) यांच्या खात्यातून ₹४.२७ लाखांची फसवणूक केली..२८ मिनिटांत ५ व्यवहारसायबर भामट्यांनी पाठवलेली APK फाइलचा मेसेज पाहता बँकेचे जीएम गोविंद बिस्वास त्यांनी ते खरे सरकारी चलन समजून आपल्या फोनमध्ये डाउनलोड केले. मात्र फाईल इन्स्टॉल होताच, त्याचा फोनही सायबर गुन्हेगारांच्या ताब्यात आला. तथापि, २१ जुलै रोजी फोनमध्ये काहीतरी विचित्र घडत असल्याचे लक्षात येताच त्यांना ते ॲप डिलीट केले. परंतु ३ ऑगस्ट रोजी क्रेडिट कार्ड बिल येताच त्यामध्ये २१ जुलै रोजी, अवघ्या २८ मिनिटांत त्याच्या क्रेडिट कार्डमधून एकूण ₹४,२७,२६४ चे पाच अनधिकृत व्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आले..Missing Link Accident: पुण्याहून मुंबईकडे निघाले, मिसिंग लिंकवर येताच होत्याचं नव्हत झालं; पुण्यातील युवा काँग्रेस नेत्याचा मृत्यू, मध्यरात्री काय घडलं? .या प्रकारानंतर बँकेच्या क्रेडिट कार्ड विभागाने खबरदारीचा उपाय म्हणून कार्ड ब्लॉक केले. तसेच पीडित व्यक्तीने तात्काळ राष्ट्रीय सायबर गुन्हे पोर्टलवर तक्रार दाखल केली, त्यानंतर ४ ऑगस्ट रोजी एमआरए मार्ग पोलीस ठाण्यात अज्ञात सायबर गुन्हेगारांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.