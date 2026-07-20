AC Local Close : हार्बर मार्गावरील सात एसी लोकल फेऱ्या रद्द! तांत्रिक बिघाडाचा फटका प्रवाशांना

मुंबई - हार्बर मार्गावरील एसी लोकलच्या एका रेकमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याने सोमवारी सात एसी लोकल फेऱ्या रद्द कराव्या लागल्या. परिणामी, एसी लोकलने प्रवास करणाऱ्या हजारो प्रवाशांचा खोळंबा झाला. सेवा पूर्णपणे बंद पडू नये म्हणून मध्य रेल्वेने या एसी फेऱ्यांच्या ऐवजी नॉन-एसी लोकल चालविल्या. त्यामुळे प्रवाशांना इच्छेविरुद्ध नॉन-एसी लोकलने प्रवास करावा लागला..रेल्वे प्रशासनाच्या माहितीनुसार, एसी रेकच्या एका युनिटमध्ये तांत्रिक दोष आढळल्यानंतर संबंधित रेक तातडीने सेवेतून काढून कारशेडमध्ये पाठविण्यात आला. पर्यायी एसी रेक उपलब्ध नसल्याने नियोजित सात एसी फेऱ्या रद्द करण्यात आल्या. त्याऐवजी त्याच वेळापत्रकानुसार नॉन-एसी लोकल चालविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, यामुळे एसी प्रवाशांना साध्या लोकलने प्रवास करावा लागला आहे..या सात फेऱ्यांवर परिणामया बदलानुसार सीएसएमटीहून दुपारी ३.३६, सायंकाळी ६.३३ आणि रात्री ९.३० वाजता पनवेलकडे जाणाऱ्या, पनवेलहून सायंकाळी ५.०७, रात्री ८.०७ आणि १०.५८ वाजता सीएसएमटीकडे येणाऱ्या तसेच रात्री १२.२४ वाजता सीएसएमटीहून वाशीकडे जाणारी अशी एकूण सात एसी लोकल फेऱ्या रद्द करून त्यांच्या ऐवजी नॉन-एसी लोकल चालविण्यात आल्या..एसी प्रवाशांची गैरसोयहार्बर मार्गावरील एसी लोकलचा वापर करणाऱ्या अनेक प्रवाशांना ऐन गर्दीच्या वेळेत नॉन-एसी लोकलने प्रवास करावा लागला. एसी लोकलचे तिकीट किंवा पास असतानाही अपेक्षित सेवा उपलब्ध न झाल्याने प्रवाशांनी नाराजी व्यक्त केली. बिघाडग्रस्त एसी रेकची दुरुस्ती सुरू असून ती पूर्ण झाल्यानंतरच संबंधित एसी लोकल सेवा पूर्ववत होणार असल्याचे मध्य रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.