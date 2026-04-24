Thane Water Crisis: ठाणे जिल्ह्यात पाणी टंचाईच्या झळा तीव्र; शहापूर मुरबाडमधील ११० गावपड्यांना २७ टँकरने पाणी पुरवठा!

ठाणे : जिल्ह्यातील दुर्गम व आदिवासी पाड्यांवर आजही पाणी टंचाईची समस्या भेडसावत असून ग्रामीण भागातील महिलांना पाण्यासाठी मैलोनमैल डोक्यावर हंडा घेवून पायपीट करावी लागत आहे. पाणी टंचाईची समस्य सोडविण्याबरोबरच महिलांची पाण्यासाठी होणारी पायपीट थांबावी, यासाठी शासनाकडून व जिल्हा प्रशासनाकडून विविध योजन राबविण्यात येत आहेत. या योजना राबविण्यात देखील आजही शहापूर आणि मुरबाड तालुक्यातील गाव पाड्यांना पाणी टंचाईचा झळा सोसाव्या लागत असून दोन्ही तालुक्यातील ११० गावपड्यांना २७ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी जिल्हा परिषदप्रशासनाकडून विविध केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. यामध्ये जल जीवन मिशन, नळ पाणी पुरवठा योजना, पूरक नळपाणी पुरवठा योजना, विंधन विहीर, कुपनलिका आदी योजना राबविण्यात येत आहे. तरी देखील पाणी टंचाई ग्रस्त गावपाड्यांच्या संख्येत घट होत नसल्याचे दिसून येत आहे. अशातच ऑक्टोंबर २०२५ ते जून २०२६ या कालावधीत पाणी टंचाईग्रस्त गाव पाड्यांना टँकरने पाणी पुरवण्याचे नियोजन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात येत असते. ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी रणजीत यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्यावतीने यंदाचा संभाव्य पाणीटंचाई कृती आराखडा व त्यासाठी प्रस्तावित उपाययोजनांचा आराखडा तयार केला आहे. उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर उद्भवणाऱ्या पाणीटंचाईच्या समस्येवर मात करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आवश्यक नियोजन केले असून, पाणीपुरवठ्यात कोणतीही अडचण निर्माण होऊ नये यासाठी संबंधित यंत्रणा सतर्क ठेवण्यात आली आहे. टँकर पुरवठ्याचे नियोजन काटेकोरपणे राबविण्यात येत असून, आवश्यक त्या ठिकाणी तात्काळ उपाययोजना करण्यात येत आहेत. सध्या शहापूर तालुक्यात २० गाव, ८६ पाडे असे एकूण १०६ गाव पाड्यांमध्ये २६ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. तसेच मुरबाड तालुक्यात १ गाव व ३ पाड्यांसाठी १ टँकर कार्यरत आहे. या माध्यमातून टँकरग्रस्त भागांतील नागरिकांना नियमित व पुरेसा पाणीपुरवठा करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील टँकरग्रस्त गावांमध्ये नागरिकांना सुरळीत पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत आवश्यक त्या ठिकाणी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे.- प्रकाश सासे, कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग. जि.प. ठाणे. ग्रामस्थांना मुबलक व स्वच्छ पाणी मिळावे यासाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज आहे. ज्या ठिकाणी पाणीटंचाई निर्माण होते, त्या ठिकाणी तातडीने टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नागरिकांना कोणतीही गैरसोय होऊ नये, यासाठी प्रशासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे.- रणजित यादव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. ठाणे.