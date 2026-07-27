मुंबई

Thane News: शहापुरात ढगफुटीसदृश पाऊस! हनुमान धबधब्याला पूर, ५ जण गेले वाहून; थरारक व्हिडिओ व्हायरल

Shahapur Rain : शहापुरात ढगफुटीसदृश पाऊस पडल्यामुळे अचानक डोळखांब परिसरात पूरस्थिती निर्माण झाली. यामुळे हनुमान धबधब्यावर आलेले पाच जण वाहून गेले असून तिघांना वाचविण्यात यश आल्याची माहिती समोर आली आहे.
Shahapur Rain

Shahapur Rain

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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शहापूर : तालुक्यातील डोळखांब परिसरात रविवारी (ता. २६) दुपारी ढगफुटीसदृश पावसाने अक्षरशः हाहाकार उडवला. डोंगरदऱ्यांतून अचानक आलेल्या पाण्याच्या मोठ्या लोंढ्याने परिसरात पूरस्थिती निर्माण झाली. कल्याण येथून चोंढे धबधब्यावर वर्षासहलीसाठी आलेल्या पर्यटकांपैकी पाच जण वाहून गेले. यात आकाश देशमुख (वय २९) या पर्यटकाचा बुडून मृत्यू झाला, तर दिनेश मांडलकर हा वाहून गेला आहे. इतर तिघांना वाचविण्यात यश आले आहे.

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