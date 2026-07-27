Thane News: शहापुरात ढगफुटीसदृश पाऊस! हनुमान धबधब्याला पूर, ५ जण गेले वाहून; थरारक व्हिडिओ व्हायरल

शहापूर : तालुक्यातील डोळखांब परिसरात रविवारी (ता. २६) दुपारी ढगफुटीसदृश पावसाने अक्षरशः हाहाकार उडवला. डोंगरदऱ्यांतून अचानक आलेल्या पाण्याच्या मोठ्या लोंढ्याने परिसरात पूरस्थिती निर्माण झाली. कल्याण येथून चोंढे धबधब्यावर वर्षासहलीसाठी आलेल्या पर्यटकांपैकी पाच जण वाहून गेले. यात आकाश देशमुख (वय २९) या पर्यटकाचा बुडून मृत्यू झाला, तर दिनेश मांडलकर हा वाहून गेला आहे. इतर तिघांना वाचविण्यात यश आले आहे..डोळखांब परिसरात रविवारी दुपारी रच्या सुमारास ढगफुटीसदृश पाऊस झाल्याने नद्या-नाल्यांना प्रचंड पूर आला. चोंढे धबधब्यावर आलेले पाच पर्यटक वाहून गेले. त्यापैकी नितेश पाटील, अजय मुरकुटे, प्रसाद इगंडा यांना ग्रामस्थांनी वाचवले. या घटनेचा व्हिडिओ देखील समोर आला आहे..Mumbai News: मुंबईतील बेकरींवर एफडीएचा मोठा छापा; ६ परवाने निलंबित, ४ दुकाने बंद करण्याचे आदेश.लेनाडी नदीतही एक जण बेपत्ताशहापूर तालुक्यातील लेनाडी नदीत पोहण्यासाठी गेलेला ठाणे येथील ओमप्रकाश वर्मा (वय ४०) हे प्रवाहाबरोबर वाहून गेल्याची घटना रविवारी (ता. २६) सकाळी घडली.वर्मा हे लेनाड येथील मित्रांकडे फिरण्यासाठी आले होते. सायंकाळपर्यंत त्यांचा शोध लागला नसल्याने सोमवारी पुन्हा शोध घेण्यात येणार आहे..कोकण, घाटमाथ्यावर जोरदार सरींची शक्यता कोकण, घाटमाध्यासह राज्यात ऊन-सावल्यांच्या खेळात हलक्या ते मुसळधार पावसाच्या सरी कोसळत आहेत. उद्या (ता. २७) कोकण, घाटमाथ्यावर तुरळक ठिकाणी मध्यम ते जोरदार पावसाची शक्यता आहे, त्यामुळे 'ऑरेंज अलर्ट' देण्यात आला आहे. तर विदर्भासह, उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी वादळी पावसाची शक्यता असल्याने 'येलो अलर्ट' हवामान विभागाने दिला आहे..Police Station Fire : भायखळा पोलिस ठाण्यात अचानक आग; ऐतिहासिक इमारतीच्या पहिल्या मजल्याला आग.घाटमाथ्यावरील ताम्हिणी येथे राज्यातील सर्वाधिक १७० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. रायगड, रत्नागिरी, पुणे घाटमाथा, सातारा जिल्ह्याच्या घाटमाथ्यावर उद्या अतिजोरदार पावसाची शक्यता आहे. तर ठाणे, मुंबई, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर घाटमाथा, चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यातही जोरदार सरींची शक्यता आहे. मॉन्सूनचा आस असलेला कमी दाबाचा पट्टा राजस्थानातील कमी दाबाच्या केंद्रापासून ओराई, सिधी, रांची ते बंगालच्या उपसागरातील तीव्र कमी दाब क्षेत्राच्या केंद्रापर्यंत सक्रिय आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.