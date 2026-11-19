Balasaheb Photo Row: काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांच्या पुस्तकाचा निषेध करताना शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा फोटो फाडल्याने राज्याच्या राजकारणात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. शिवसेनेच्या प्रवक्त्या शायना एनसी यांच्या हातून हा प्रकार घडला होता. या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर त्यांच्यावर टीकेची झोड उठली. अखेर शायना एनसी यांनी या प्रकरणी माफी मागितली आहे. माझा हेतू बाळासाहेबांचा अनादर करण्याचा कधीच नव्हता असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे..सोनिया गांधी यांच्या 'बिलाँगिंग : ए जर्नी ऑफ लव्ह' या पुस्तकात स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याविषयी आक्षेपार्ह उल्लेख असल्याचा आरोप करत शिवसेनेच्या प्रवक्त्यांनी मुंबईतील बाळासाहेब भवन येथे पत्रकार परिषद घेतली होती. यावेळी पुस्तकाच्या प्रतींसह काही छायाचित्रे फाडून निषेध व्यक्त करण्यात आला. मात्र या आंदोलनादरम्यान शायना एनसी यांनी बाळासाहेब ठाकरे आणि काँग्रेस नेते मणिशंकर अय्यर यांचे एकत्रित छायाचित्र फाडले. या घटनेचा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर राजकीय वर्तुळातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या..काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. भाजप आमदार प्रवीण दरेकर आणि नवनाथ बन यांनीही या प्रकाराबद्दल नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी शायना एनसी यांनी माफी मागावी अशी मागणी केली होती. या सर्व घडामोडींनंतर शायना एनसी यांनी समाजमाध्यमांवर पोस्ट करत आपली भूमिका स्पष्ट केली..Dawood Ibrahim: दाऊदच्या मुंबईतील घरावर बुलडोझर, स्थानिकांच्या विरोधानंतर पालिकेची कारवाई ऐनवेळी स्थगित.शायना एनसी यांनी म्हटलं की पत्रकार परिषदेत आपण बाळासाहेबांच्या विचारांचा संदर्भ दिला होता. मात्र आपल्या कृतीचा आणि वक्तव्याचा जाणीवपूर्वक विपर्यास करण्यात आला. बाळासाहेबांचा अनादर करण्याचा आपला कोणताही हेतू नव्हता. उलट त्यांच्या ज्वलंत विचारांतूनच आपण प्रेरणा घेत असल्याचं त्यांनी सांगितलं..बाळासाहेब हे आपल्यासाठी आणि कोट्यवधी लोकांसाठी केवळ नेते नव्हते तर दैवत होते, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. आपल्या कृतीमुळे खऱ्या शिवसैनिकांच्या किंवा बाळासाहेबांच्या चाहत्यांच्या भावना दुखावल्या असतील तर मनापासून माफी मागते असं शायना एनसी यांनी पोस्टमध्ये स्पष्ट केलं. मात्र बाळासाहेबांवरील आपलं प्रेम आणि निष्ठा सिद्ध करण्यासाठी कोणाच्याही प्रमाणपत्राची गरज नाही असं म्हणत त्यांनी विरोधकांना ठणकावलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.