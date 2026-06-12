Shaktipeeth Highway: भूसंपादनासाठी आठवडाभरात अधिसूचना; शक्तिपीठ महामार्ग, प्रत्यक्ष भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू होणार, शेतकऱ्यांचा विरोध कायम

मुंबई : नागपूरला थेट गोव्याशी जोडण्याकरिता राज्य सरकार एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून उभारत असलेल्या शक्तिपीठ महामार्गाला पश्चिम महाराष्ट्रातून तीव्र विरोध होत आहे; मात्र आता या मार्गाच्या भूसंपादनाकरिता राज्य सरकारकडून आठवडाभरात अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी केली जाणार आहे. .Zojila Tunnel: ‘झोजिला बोगद्या’ची दोन्ही टोके जोडली! सहा वर्षांच्या अथक चिकाटीने कारगिल-लडाख जवळ; काम निर्णायक टप्प्यावर.त्याबाबतचे काम सुरू असून ते पूर्ण होताच अधिसूचना जारी होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. त्यानंतर या प्रकल्पासाठी प्रत्यक्ष भूसंपादन सुरू होऊ शकणार आहे. विदर्भातील वर्धा (पवनार) ते सिंधुदुर्ग (पत्रादेवी)दरम्यान ८५६ किलोमीटर लांबीचा प्रवेश नियंत्रित शक्तिपीठ महामार्ग उभारला जाणार आहे. .त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित कराव्या लागणार आहेत; मात्र त्यांच्याकडून प्रकल्पाला विरोध होत आहे. दरम्यान, महामार्गाच्या बदलेल्या आखणीनुसार भूसंपादन करण्याबाबत अधिसूचना जारी केली जाणार आहे. त्यानंतर एमएसआरडीसीला या जमिनीच्या मोजणीसाठी भूमिअभिलेख विभागाकडे पैसे भरून मोजणी करून घ्यावी लागेल..Shirdi Railway Station: साईभक्तांसाठी मोठी खुशखबर! कुंभमेळ्यापूर्वी शिर्डी रेल्वे स्थानकाचा कायापालट हाेणार, ६० कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी.लोकांचा स्पष्ट विरोध असतानाही शक्तिपीठ महामार्गासाठी भूसंपादनाची अधिसूचना जारी करून सरकारने पुन्हा एकदा जनतेच्या भावना पायदळी तुडवल्या आहेत. सरकारने आपल्या भूमिकेबाबत पुनर्विचार करावा आणि लोकभावनेचा आदर करावा.- जयंत पाटील, नेते, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.