मुंबई

Shaktipeeth Highway: भूसंपादनासाठी आठवडाभरात अधिसूचना; शक्तिपीठ महामार्ग, प्रत्यक्ष भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू होणार, शेतकऱ्यांचा विरोध कायम

Shaktipeeth Expressway land acquisition notification to be issued soon: शक्तिपीठ महामार्गासाठी भूसंपादन अधिसूचनेची तयारी अंतिम टप्प्यात; बदललेल्या आखणीनुसार प्रक्रिया सुरू, तरीही शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध कायम
Shaktipeeth Expressway Project Gains Momentum; Notification for Land Acquisition Soon

Shaktipeeth Expressway Project Gains Momentum; Notification for Land Acquisition Soon

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : नागपूरला थेट गोव्याशी जोडण्याकरिता राज्य सरकार एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून उभारत असलेल्या शक्तिपीठ महामार्गाला पश्चिम महाराष्ट्रातून तीव्र विरोध होत आहे; मात्र आता या मार्गाच्या भूसंपादनाकरिता राज्य सरकारकडून आठवडाभरात अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी केली जाणार आहे.

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