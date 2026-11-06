Sharad Pawar Health : गौतम अदाणींनी शरद पवारांची ब्रीच कँडी रुग्णालयात घेतली भेट; प्रकृतीची केली विचारपूस

Gautam Adani Sharad Pawar Visit: राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यावर सध्या मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या दरम्यान प्रसिद्ध उद्योगपती गौतम अदाणी यांनी रुग्णालयात जाऊन पवार यांची भेट घेतली आणि त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. साम टीव्हीने यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. या भेटीमुळे राजकीय आणि उद्योग क्षेत्रात चर्चा सुरू झाल्या आहेत.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .शरद पवार यांना प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे सुरुवातीला पुण्यातील रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये दाखल करण्यात आले होते. २ नोव्हेंबर रोजी त्यांना छातीत दुखणे आणि खोकल्याचा त्रास जाणवू लागला होता. त्यानंतर त्यांना तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले. डॉक्टरांनी तपासणी केल्यानंतर त्यांना वैद्यकीय निरीक्षणाखाली ठेवले. दोन दिवसांच्या उपचारानंतर त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आला.मात्र, पुण्यातून डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर काही तासांतच त्यांना पुढील तपासणी आणि उपचारांसाठी मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. .Parner News : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व मंत्री गिरीश महाजन यांनी अण्णा हजारे यांची मुंबई येथे बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये घेतली भेट.सध्या डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे डॉक्टरांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.रुग्णालयात असताना राजकीय नेत्यांच्या भेटी सुरू आहेत. अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल पटेल यांनी ५ नोव्हेंबर रोजी भेट दिली होती. या भेटीनंतर चर्चा झाल्या, मात्र कोणतीही राजकीय चर्चा झाली नसल्याचे पटेल यांनी स्पष्ट केले होते..आता गौतम अदाणी यांच्या भेटीकडे विशेष लक्ष वेधले जात आहे. शरद पवार आणि अदाणी यांच्यातील जुने संबंध पाहता या भेटीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मात्र, भेटीदरम्यान नेमकी कोणती चर्चा झाली, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.