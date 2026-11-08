मुंबई

Praful Patel Clarification : '10 नोव्हेंबरनंतर पुन्हा भेटणार...' शरद पवार-प्रफुल्ल पटेल यांच्या भेटीत काय ठरलं? राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांचे होणार का विलीनीकरण?

Praful Patel statement on Sharad Pawar meeting : शरद पवार यांच्या रुग्णालयातील भेटीनंतर राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाच्या चर्चांना वेग आला होता. मात्र, प्रफुल्ल पटेल यांनी ही भेट प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठीच असल्याचे स्पष्ट केले.
What did Praful Patel discuss with Sharad Pawar

What did Praful Patel discuss with Sharad Pawar

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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Sharad Pawar Praful Patel hospital meeting news : राज्याच्या राजकारणातली महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. ज्येष्ठ नेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार रुग्णालयात उपचार घेत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी त्यांची भेट घेतली होती. या भेटीदरम्यान दोन्ही नेत्यांमध्ये नेमकी काय चर्चा झाली, याबाबत राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्कांना उधाण आले होते.

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