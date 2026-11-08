Praful Patel Clarification : '10 नोव्हेंबरनंतर पुन्हा भेटणार...' शरद पवार-प्रफुल्ल पटेल यांच्या भेटीत काय ठरलं? राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांचे होणार का विलीनीकरण?

Sharad Pawar Praful Patel hospital meeting news : राज्याच्या राजकारणातली महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. ज्येष्ठ नेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार रुग्णालयात उपचार घेत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी त्यांची भेट घेतली होती. या भेटीदरम्यान दोन्ही नेत्यांमध्ये नेमकी काय चर्चा झाली, याबाबत राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्कांना उधाण आले होते. .दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या संभाव्य विलीनीकरणाच्या चर्चांनाही या भेटीमुळे पुन्हा हवा मिळाली होती. आता प्रफुल्ल पटेल यांनी स्वतः माध्यमांसमोर येत या भेटीमागील भूमिका स्पष्ट केली आहे..शरद पवार यांची भेट केवळ त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी घेतल्याचे पटेल यांनी सांगितले. ते म्हणाले, "मला शरद पवार साहेबांसोबत काम करण्याची संधी मिळाली आहे. त्यांचे आशीर्वाद मला नेहमीच लाभले आहेत. त्यांच्या तब्येतीची माहिती घेण्यासाठीच मी रुग्णालयात गेलो होतो.".Gokul Government Directors : अखेर 'त्या' अध्यादेशावर राज्यपालांची स्वाक्षरी; गोकुळवर पाच शासकीय संचालक नियुक्तीचा मार्ग मोकळा, मतदानाचाही मिळाला अधिकार .भेटीदरम्यान झालेल्या संवादाबाबत माहिती देताना पटेल म्हणाले की, ८-९ तारखेला दिवाळी असल्याने आपण गोंदियाला असणार आहोत, याची शरद पवार यांनाही कल्पना होती. त्यामुळे १० नोव्हेंबरनंतर पुन्हा मुंबईत आल्यानंतर भेटण्याचे ठरले होते. रुग्णालयात असताना कोणत्याही राजकीय विषयावर सविस्तर चर्चा करण्याची आपली इच्छा नव्हती. तसे करणे योग्यही ठरले नसते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.."आजच्या परिस्थितीत आम्ही रुग्णालयात कोणत्याही प्रकारची राजकीय चर्चा करणार आहोत का, याचा विचार करायला हवा," असे म्हणत पटेल यांनी भेटीबाबत सुरू असलेल्या चर्चांना पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न केला..दरम्यान, प्रफुल्ल पटेल यांनी शरद पवार यांची रुग्णालयात भेट घेतली होती. ही भेट सुमारे दीड तास चालल्याचे सांगण्यात आले होते. या काळात प्रकृतीची विचारपूस करण्यासोबतच राजकीय विषयांवरही चर्चा झाल्याचे दावे करण्यात येत होते. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांमध्ये पुन्हा एकत्र येण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता..मात्र, पटेल यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणामुळे या भेटीला दिले जाणारे राजकीय महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांच्या संभाव्य विलीनीकरणाबाबतच्या चर्चांना सध्या तरी कोणताही अधिकृत आधार मिळालेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.