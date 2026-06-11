Sharad Pawar: उपेक्षितांसाठी रस्त्यावर उतरून संघर्ष करू: शरद पवार यांचे सूतोवाच, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून टीका

मुंबई: देशासमोर शेतकरी, बेरोजगार, आदिवासी, अल्पसंख्याकांचे प्रश्न मोठे आहेत. या सर्व उपेक्षित वर्गांच्या प्रश्नांमध्ये लक्ष द्यावे लागेल. या घटकांच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी आगामी काळात रस्त्यावर उतरून संघर्ष करावा लागेल, असे प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज केले..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचा वर्धापनदिन आज येथील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या सभागृहात साजरा करण्यात आला. यावेळी महाड सत्याग्रहाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त विशेष साहित्याचे, ‘लोकसाहित्य’ अंकाचे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नव्या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. ते म्हणाले, ‘‘शेतकरी कर्जमाफीचा मोठा प्रश्न आहे. खतासाठी शेतकऱ्यांची रांग लागली आहे. शेतकरी आत्महत्या करत आहे. सत्ताधाऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या घामाची किंमत कळत नाही. त्यामुळे मी या घटकासाठी पडेल ते कष्ट करायला तयार आहे.’’.मंत्री गिरीश महाजन यांनी ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’वर केलेल्या विधानाचा त्यांनी समाचार घेतला. ते म्हणाले, ‘‘राज्याच्या मंत्रिमंडळातील एका गृहस्थांनी शीख समाजाच्या कार्यक्रमात भाषण करताना इंदिरा गांधींवर टीका केली. इंदिरा गांधी यांनी देशाच्या प्रतिष्ठेबाबत तडजोड केली नाही. आपण शीख समाजाचे योगदान कधी विसरणार नाही. स्वातंत्र्य चळवळीपासून शेती-अन्नधान्याच्या प्रश्नांमध्ये शीख समाजाने योगदान दिले आहे. मात्र, त्याचबरोबर इंदिरा गांधींची, राजीव गांधी, जनरल वैद्य यांची हत्या झाली. त्याचे स्मरण करायला पाहिजे.’’.राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाच्या वर्धापन दिनाच्या जाहिरातीवर त्यांनी टीका केली. ‘‘वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानावरील जाहिरातीची किंमत किती असते, याची माहिती मला आहे. त्यामुळे आजपर्यंत इंग्रजी दैनिकात राष्ट्रवादीची जाहिरात कधीही पाहिली नव्हती.’’.Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.\rदरम्यान, खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांची क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्यावरील मालिकेसाठी आमदार रोहित पवार यांनी ५० लाख रुपयांची मदत जाहीर केली. तर, आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी या मालिकेला १० लाख रुपयांची मदत देणार असल्याचे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.