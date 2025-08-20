Who Is Shashank Rao : बेस्ट निवडणुकीत ठाकरे बंधुंना शह देणारे शशांक राव कोण? कशी केली कमाल?

Shashank Rao-led panel wins 14 seats in BEST election 2025 : सर्वांचे लक्ष लागलेल्या बेस्टच्या निवडणुकीचा निकाल मंगळवारी उशिरा जाहीर झाला. या निवडणुकीत शशांक राव यांच्या पॅनेलने १४ जागा जिंकत दणदणीत यश मिळवले, तर महायुती समर्थित समृद्धी पॅनेलने ७ जागांवर विजय संपादन केला. विशेष म्हणजे, ठाकरे बंधूंनी एकत्रपणे ही निवडणूक लढवली होती.मात्र, त्यांना एकही जागा जिंकता आली नाही..या निवडणुकीत ठाकरे बंधूंच्या युतीची जोरदार चर्चा होती. त्यांच्या विरोधात भाजपानेही आपले पॅनेल रिंगणात उतरवले होते. त्यामुळे सर्वांचे लक्ष या निवडणुकीकडे लागले होते. ठाकरे बंधू आणि भाजपा यांच्यातील लढतीत कोण बाजी मारणार, याबाबत राजकीय वर्तुळात उत्सुकता होती. मात्र, शशांक राव यांनी दोन्ही पॅनेल्सचा पराभव करत सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला. यामुळे शशांक राव कोण आहेत आणि त्यांनी ही कमाल कशी केली, याची चर्चा सर्वत्र सुरू झाली आहे..BEST Bus Accident : बेस्टच्या इलेक्ट्रिक बसची कारला धडक, दोन वाहनांमध्ये चिरडून महिलेचा जागीच मृत्यू.कोण आहेत शशांक राव? शशांक राव हे कामगार नेते शरद राव यांचे सुपुत्र आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून ते कामगार संघटनांमध्ये सक्रिय असून, अनेक आंदोलनांमध्ये त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. ते मुंबई ऑटो रिक्षा युनियन आणि बेस्ट वर्कर्स युनियनचे प्रमुख आहेत. शरद राव यांनी बेस्ट, बीएमसी, हॉकर्स, ऑटो आणि टॅक्सी ड्रायव्हर्स युनियन्सच्या कामगार आणि कर्मचाऱ्यांच्या संपांमध्येही मोलाची भूमिका निभावली होती. त्यांचा हा वारसा शशांक राव यांनी पुढे चालवला आहे..लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शशांक राव यांनी जनता दल (युनायटेड)च्या महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा देत भाजपामध्ये प्रवेश केला. विशेष म्हणजे, भाजपामध्ये असूनही त्यांनी बेस्ट निवडणुकीत स्वतंत्र पॅनेल उभे केले..Best Airlines: फॅमिली ट्रिपसाठी फ्लाइट बुक करताय? मग आधी बघा कोणती एअरलाइन्स देते सर्वाधिक सुरक्षितता आणि आराम!.कशी केली कमाल?शशांक राव यांना कामगारांबरोबर काम करण्याचा दांडगा अनुभव आहे. गेल्या आठ वर्षांपासून त्यांनी अनेक आंदोलनांमध्ये सहभाग घेतला आणि बेस्ट कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी ठामपणे त्यांच्या पाठीशी उभे राहिले. त्यांच्या या कामामुळे बेस्ट कर्मचाऱ्यांमध्ये त्यांच्याबद्दल विश्वास निर्माण झाला. या निवडणुकीत कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या पॅनेलला भरघोस मतदान करत त्यांना विजय मिळवून दिला. शशांक राव यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलने ठाकरे बंधू आणि महायुतीच्या समृद्धी पॅनेलला मागे टाकत बेस्ट निवडणुकीत आपले वर्चस्व सिद्ध केले. त्यांच्या या यशाने राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चेला तोंड फोडले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.