शिंदेसेनेच्या कार्यकर्त्याचं धक्कादायक कृत्य! लग्नाच्या भूलथापा देत तरुणीचा ३ वर्ष लैंगिक छळ; तक्रार मिळताच आरोपीला अटक

अंधेरी : लग्नाच्या भूलथापा देऊन तरुणीवर तीन वर्षे लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी एमआयडीसी पोलिसांनी शिवम दुबे ऊर्फ चोंग्या याला अटक केली आहे. दुबे हा महाकाली परिसरात राहत असून, तो शिवसेना शिंदे गटाचा कार्यकर्ता असल्याचे सांगितले जात आहे. पीडित तरुणीने दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे. .शिवम दुबे हा उत्तर प्रदेशमध्ये लग्नासाठी मुलगी पाहत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पीडित तरुणीने अंधेरी पूर्व येथील एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दाखल केली. आरोपीने आपल्याकडून लाखो रुपये घेतल्याचा तसेच महागडी कार घेतल्याचा आरोपही तिने तक्रारीत केला आहे. .Mumbai News: गर्जना मोर्चा पोलिसांच्या रडारवर! ठाकरे बंधूंवर गुन्हा दाखल होणार, नेमकं कारण काय? .दुबे सध्या एमआयडीसी पोलिसांच्या ताब्यात असून, त्याने आणखी काही तरुणींना अशाच प्रकारे फसवले आहे का, याबाबत पोलिसांकडून तपास सुरू आहे..शेतकऱ्यांनो सावधान! PM Kisanचा 24वा हप्ता येण्याआधी ‘ही’ एक गोष्ट तपासा, नाहीतर लाभापासून मुकाल.दरम्यान, आरोपीविरोधात यापूर्वीही गंभीर गुन्हे दाखल असल्याची माहिती समोर आली आहे. २०२३ मध्ये त्यावर तडीपारीची कारवाई करण्यात आली होती; मात्र यावेळी राजकीय दबावामुळे ही कारवाई रद्द करण्यात आली. तसेच आताही तक्रार करू नये यासाठी राजकीय क्षेत्रातील काही व्यक्तींनी दबाव टाकण्यात आला, असा आरोप पीडितेने केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.