कोट्यवधींच्या भूखंडावर डल्ला! भाजप नेत्याचा डाव शिंदेंच्या नगरसेवकाने उधळला, ५६९ कोटी बुडवल्याचा आरोप

नवी मुंबई : नवी मुंबईतील अतिशय मोक्याच्या आणि तितक्याच महागड्या वाशी सेक्टर १९-एफ येथील तब्बल ५६९ कोटी रुपयांच्या वेअरहाउसिंग भूखंडावर भाजपच्या एका बड्या नेत्याने मारलेला डल्ला चव्हाट्यावर आला आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील (एपीएमसी) व्यापाऱ्यांच्या नावाने लाटलेला हा भूखंड स्वतःच्या घशात घालण्याचा डाव शिवसेनेचे नगरसेवक किशोर पाटकर यांनी उधळून लावला आहे. पाटकर यांनी या भूखंडावर 'आधुनिक मनोरुग्णालय' उभारण्याचा ठराव महासभेत मांडल्याने संबंधित नेत्याची झोप उडवली आहे..मुंबईतील एपीएमसी मार्केट नवी मुंबईत स्थलांतरित झाल्यानंतर व्यापाऱ्यांच्या सोयीसाठी आणि वेअर हाउसिंगमध्ये कोल्ड स्टोरेज उभारणीसाठी वाशी सेक्टर १९-एफ मधील २५,०३३.७८ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड क्रमांक १ आणि १३,१७२.८४ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड क्रमांक ५ हे दोन्ही भूखंड.BMC: महापालिकेचे ७९ नगरसेवक कचाट्यात, पाच जणांची निवड बाद; न्यायालयात आव्हान.व्यापाऱ्यांच्या संस्थेला १८ मे १९९८ रोजी सिडकोने भाडेतत्त्वावर दिले होते; मात्र नवी मुंबईतील भाजपच्या एका मातब्बर नेत्याने राजकीय वजन वापरून या संस्थेत स्वतःच्या मर्जीतील व्यापारी सदस्य घुसवले. त्यानंतर मूळ सदस्यांना आणि पदाधिकाऱ्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडल्याची चर्चा आहे. सध्या सर्व मूळ व्यापारी गायब झाले असून, संस्था पूर्णपणे या नेत्याच्या दावणीला बांधली गेल्याचे समजते आहे..या घोटाळ्याचा संशय येताच शिवसेना नगरसेवक किशोर पाटकर यांनी प्रशासनाकडे जाब विचारला. सिडकोकडून भूखंड क्र. १ व ५ कोणत्या वापरासाठी व कोणाला दिले होते?, भूखंडांची सद्यःस्थिती काय आहे?, महापालिकेकडे बांधकाम परवानग्यांच्या नोंदी आहेत का?, ती देताना सिडकोची एनओसी घेतली होती का?, एनओसी नसताना परवानगी कशी दिली?, नो-ड्यू रक्कम भरली नसल्यास पालिकेने कारवाई का केली नाही?, भूखंडांवर विकास नियोजन आरक्षण का ठेवण्यात आले नाही?, असे प्रश्न पाटकर यांनी उपस्थित केले. वाशीतील हा मोकळा भूखंड नवी मुंबई महापालिकेने सिडकोकडून तत्काळ ताब्यात घ्यावा आणि त्या ठिकाणी आधुनिक मनोरुग्णालय उभारावे, असा अधिकृत ठराव त्यांनी महापालिका सचिवांकडे सुपूर्द केला..Mumbai Dahi Handi: मुंबईत थरांचा थरार! दहीहंडी उत्सवात 32 गोविंदा जखमी, संपूर्ण आकडेवारी समोर.सिडकोचे ५६९ कोटी बुडवले?दोन्ही भूखंडांची सिडकोची महसूल थकबाकी एकूण ५६९ कोटी ३७लाखांहून अधिक आहे. ही थकबाकी न भरल्याने सिडकोने ७ एप्रिल २०२५ला या भूखंडांचा कायदेशीर ताबाही घेतला होता; मात्र हे शुल्क न भरता आणि सिडकोचे 'ना-हरकत प्रमाणपत्र' न घेता भूखंडावर बांधकाम परवानगी कशी मिळाली? महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कोणाच्या दबावाखाली परवानग्या दिल्या, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.