Sanjay Raut: संजय राऊतांना घरात घुसून मारू, शिंदेसेनेच्या आमदारांची थेट धमकी; राजकारणात वाद पेटणार

Maharashtra Politics: खासदार संजय राऊत यांनी आनंद दिघे यांच्याबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे राजकारणात वाद पेटला आहे. आता शिवसेना शिंदे गटाचे आमदारांनी संजय राऊत यांना थेट धमकी दिल्याचे समोर आले आहे.
डोंबिवली : आनंद दिघे नेते, उपनेते नव्हते, ते जिल्हाप्रमुख होते, बाळासाहेबांच्या बाजूला त्यांचा फोटो का? असा सवाल खासदार संजय राऊत यांनी उपस्थित केल्यानंतर मोठा वाद पेटला आहे. अशातच आता शिवसेना शिंदे गटाचे कल्याण ग्रामीणचे आमदार राजेश मोरे यांनी ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांना थेट धमकी दिल्याचं पहायला मिळतंय. 'संजय राऊत यांना घरात घुसून मारू,' अशी जाहीर धमकी शिंदे गटाचे आमदार मोरे यांनी दिली आहे.

