Maharashtra Politics: भगवा फडकणारच! डहाणूत रणशिंग फुंकले, स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीसाठी शिंदेसेना सज्ज

BMC Election: डहाणूतील शिवसेनेच्या बैठकीने आगामी पालिका निवडणुकीची रणधुमाळी पेटली आहे. यादरम्यान काही कार्यकर्त्यांना नवी जबाबदारी सोपवून निवडणुकीच्या रणांगणात तडाखेबाज तयारी करण्याचे आदेशही देण्यात आले.
सकाळ वृत्तसेवा
पालघर : डहाणू तालुक्यातील तवा गारवा रिसॉर्ट येथे झालेल्या शिवसेनेच्या भव्य बैठकीने आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी पेटली आहे. या बैठकीत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत शिवसेनेचाच उमेदवार विजयी होणार असून भगवा फडकणारच, असा एकमुखी ठराव शिवसैनिकांनी घेतला.

