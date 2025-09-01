Maharashtra Politics: भगवा फडकणारच! डहाणूत रणशिंग फुंकले, स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीसाठी शिंदेसेना सज्ज

पालघर : डहाणू तालुक्यातील तवा गारवा रिसॉर्ट येथे झालेल्या शिवसेनेच्या भव्य बैठकीने आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी पेटली आहे. या बैठकीत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत शिवसेनेचाच उमेदवार विजयी होणार असून भगवा फडकणारच, असा एकमुखी ठराव शिवसैनिकांनी घेतला. .बैठकीस उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी जोरदार हल्लाबोल करताना स्पष्ट केले की, पालघर-डहाणूची जनता शिवसेनेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी आहे. भाजप आणि इतर विरोधकांनी फक्त आश्वासनांची खैरात केली, मात्र स्थानिक प्रश्न सोडविण्यात अपयश आले, अशी टीका यावेळी करण्यात आली. त्याउलट मुख्यमंत्री व पक्षप्रमुख एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली तालुक्यातील अनेक प्रश्न मार्गी लागले असून, पुढेही त्यावर ठोस निर्णय होतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला..BEST Bus: मुंबईकरांनो लक्ष द्या! मराठा मोर्चामुळे वाहतूक विस्कळीत, बेस्टच्या मार्गात बदल; वाचा सविस्तर .“जिल्हा परिषद व पंचायत समितीत भगवा झेंडा नसेल तर खऱ्या अर्थाने जनतेच्या समस्या सुटणार नाहीत. आता वेळ आली आहे की विरोधकांच्या खोट्या प्रचाराला उत्तर देऊन प्रत्येक गटात शिवसेनेची ताकद दाखवून द्यावी,” असे जिल्हाध्यक्ष कुंदन संखे यांनी ठणकावले..बैठकीदरम्यान काही कार्यकर्त्यांना नवी जबाबदारी सोपवून निवडणुकीच्या रणांगणात तडाखेबाज तयारी करण्याचे आदेशही देण्यात आले. “डहाणूच्या ग्रामीण व आदिवासी पट्ट्यात शिवसेनेचा भगवा फडकला तर विरोधकांची राजकीय गणिते कोलमडून जातील,” असा इशारा तालुका प्रमुख संतोष देशमुख यांनी दिला..Maratha Reservation: आपत्कालीन वाहनांना मार्ग द्या, आंदोलकांसाठी मनपाची सेवा; सहकार्याचे आवाहन.या बैठकीस पालघरचे आमदार राजेंद्र गावित, सहसंपर्कप्रमुख केदार काळे, जिल्हा संघटिका वैदेही वाढाण, तालुका प्रमुख संतोष देशमुख, पालघर विधानसभा संघटक विराज गडग यांच्यासह अनेक मान्यवर पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. बैठकीचे सूत्रसंचालन ऍड. विराज गडग यांनी केले, तर कार्यक्रमाची सांगता तालुका अध्यक्ष संतोष देशमुख यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.