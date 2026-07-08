Ramesh Mhatre: महिला डॉक्टरला मारहाण प्रकरणात मोठी अपडेट! नगरसेवक रमेश म्हात्रेंना अखेर अटक; व्हायरल व्हिडिओनंतर पोलिसांची कारवाई

शर्मिला वाळुंज डोंबिवली : ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण महानगरपालिकेच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयातील डॉक्टर आणि महिला आरोग्य कर्मचाऱ्यांवरील कथित मारहाण प्रकरणाचे पडसाद राज्यभर उमटत आहेत. एका नवजात बाळाच्या कुटुंबीयांना दुसऱ्या रुग्णालयात जाण्याचा सल्ला दिल्यामुळे शिंदे शिवसेनेचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी रुग्णालयातील महिला डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ आणि मारहाण केल्याचा आरोप केला जात आहे. .या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताच राजकारणातील वातावरण तापले असून नगरसेवक रमेश सुक्रिया म्हात्रे आणि इतर पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. तसेच या घटनेप्रकरणी रमेश पवार, प्रमोद निकम आणि अक्षय करांडे यांना अटक करण्यात आली. त्यानंतर आता विष्णुनगर पोलीस ठाणे गुन्हा रजिस्टर क्रमांक 195/26, क 132, 121(1) या गुन्ह्यामध्ये नगरसेवक रमेश म्हात्रे या आरोपीस आज अटक करण्यात आली असल्याची माहिती समोर आली आहे..Mumbai News: मुंबईकरांना मोठा दिलासा! ९९ वर्षांच्या लीज जमिनींचा गुंता सुटणार; महायुती सरकारने महत्त्वाचे नियम बदलले.शास्त्रीनगर रुग्णालयातील डॉक्टर आणि महिला आरोग्य कर्मचाऱ्यांवरील कथित मारहाण प्रकरणामुळे बुधवारी दिवसभर कल्याण-डोंबिवलीत तणावपूर्ण वातावरण पाहायला मिळाले. डॉक्टरांच्या आंदोलनाला विविध वैद्यकीय संघटनांनी पाठिंबा दिला, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी रुग्णालयात भेट देत सरकारवर टीका केली आणि अखेर विष्णुनगर पोलिसांनी नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना अटक केली..घटनेच्या निषेधार्थ इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) कल्याण शाखेच्या आवाहनानुसार अनेक खासगी रुग्णालये आणि दवाखाने सकाळी बंद ठेवण्यात आले. केडीएमसीच्या रुग्णालयांतील डॉक्टर, परिचारिका आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांनीही कामबंद आंदोलन सुरू ठेवत आरोपींवर कठोर कारवाईची मागणी केली. अत्यावश्यक सेवा सुरू ठेवण्यात आल्या असल्या, तरी बाह्यरुग्ण विभाग बंद असल्याने अनेक रुग्णांना गैरसोयीचा सामना करावा लागला..दिवसभर या प्रकरणाचे राजकीय पडसादही उमटले. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी डोंबिवलीत येऊन आंदोलनात सहभाग घेत पोलिस प्रशासनाला तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली. संबंधित आरोपीला अटक झाली नाही तर आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. तसेच राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करत सरकारवर टीका केली..Narmada Water: २० वर्षांनंतर महाराष्ट्राला नर्मदा हक्क मिळाला, चार राज्यांमध्ये एकमत; फडणवीसांकडून ऐतिहासिक निर्णयाची घोषणा.शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनीही शास्त्रीनगर रुग्णालयात भेट देऊन मारहाण झालेल्या डॉक्टर आणि महिला कर्मचाऱ्यांची भेट घेतली. विधानसभेतही त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत संबंधित नगरसेवकावर कठोर कारवाई करण्याची आणि त्यांचे पद रद्द करण्याची मागणी केली..दरम्यान, या प्रकरणातील मुख्य आरोपी नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्याविरोधात दिवसभर कारवाईची मागणी होत असताना, रात्री महत्त्वाची घडामोड घडली. विष्णुनगर पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्हा रजिस्टर क्रमांक १९५/२६ मधील प्रकरणात रमेश म्हात्रे यांना अटक करण्यात आल्याची माहिती डीसीपी अतुल झेंडे यांनी दिली..KDMC: 'महिला डॉक्टरवर हात उगारलेला नाही...' रुग्णालयातील मारहाणप्रकरणी शिंदेंच्या नेत्याचे स्पष्टीकरण, रुग्णाच्या आईचाही गंभीर आरोप.या अटकेनंतर दिवसभर सुरू असलेल्या आंदोलनाला महत्त्वाचे वळण मिळाले असले, तरी डॉक्टर संघटना आणि आरोग्य कर्मचारी पुढील भूमिका काय घेणार, तसेच या प्रकरणातील न्यायालयीन प्रक्रिया कशी पुढे सरकणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.